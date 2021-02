OVERBLIK: Kendispar skilles efter raseri og præsidentplaner

Dermed slutter det profilerede pars turbulente tid sammen, der tæller alt fra et eventyrligt bryllup på et italiensk fort til et røveri i Paris og et raseriudbrud midt i en drøm om at blive præsidentpar i USA.

Få her et overblik over parrets historie her:

* 2012:

Tv-stjernen Kim Kardashian og rapperen Kanye West begynder at date efter at have været venner gennem flere år.

* 2013:

Kim Kardashian og Kanye West får deres første barn, datteren North. Senere samme år går Kanye West på knæ og spørger Kardashian, om hun vil giftes med ham på et mennesketomt sportsanlæg, der tilhører NFL-klubben Giants, i San Francisco.

* 2014:

Parret bliver gift ved en ekstravagant ceremoni på et fort i Firenze i Italien. Flere verdensstjerner deltager, blandt andre musikerne Beyonce, Jay-Z, John Legend og Lana del Rey.

Det er første gang, at Kanye West bliver gift, mens det er tredje gang for Kim Kardashian. Hun har før været gift med produceren Damon Thomas, som hun blev skilt fra i 2004. Siden blev hun gift med basketballspilleren Kris Humphries i 2011. Det ægteskab varede 72 dage, inden de blev skilt igen.

* 2015:

Kim Kardashian og Kanye West får deres andet barn, sønnen Saint.

* 2016:

Parret bliver udsat for et røveri på et hotel i Paris, i forbindelse med at Kanye West giver koncert i den franske hovedstad.

Kim Kardashian bliver bestjålet for guld- og diamantsmykker til en værdi af flere millioner dollar. Tyvene skulle angiveligt have truet hende med en pistol. Efter episoden tager Kim Kardashian en lang pause fra sociale medier.

Senere samme år bliver Kanye West indlagt på hospitalet på grund af udmattelse. Rapperen aflyser resten af sin turné "Saint Pablo Tour" og dermed 21 koncerter.

* 2017:

Parret kommer i kontakt med en rugemor, der skal hjælpe dem med at få endnu et barn. Kim Kardashian har haft komplikationer ved sine andre graviditeter og fortæller, at hun lider af sygdommen placenta accreta, fastvokset moderkage.

* 2018:

Kim Kardashian og Kanye West bliver forældre til deres tredje barn, datteren Chicago, ved hjælp af en rugemor. Datteren er opkaldt efter Kanye Wests barndomsby.

* 2019:

Parret bliver forældre til deres fjerde barn, sønnen Psalm, ved hjælp af en rugemor.

* 2020:

I juli annoncerer Kanye West, at han stiller op som præsident i USA. Han har tidligere støttet Donald Trump åbenlyst.

Senere samme måned afholder West sit første vælgermøde, der bliver en mærkværdig affære. Her fortæller han grædende, hvordan hans kone overvejede en abort, da hun var gravid med deres første barn.

I samme periode laver han et opslag på Twitter på en måde, der tyder på et raserianfald. Her skriver han, at Kardashian-familien har forsøgt at få læger til at hjælpe ham, og at han har forsøgt at blive skilt fra Kim Kardashian. Han kalder desuden Kim Kardashians mor, Kris Jenner, for "Kris Jong-Un" med henvisning til Nordkoreas præsident, Kim Jong-un.

Siden forsvarer Kim Kardashian sin mand i et længere Instagram-opslag, hvor hun understreger, at West har diagnosen bipolar.

I september kommer det frem, at tv-serien "Keeping Up with the Kardashians", hvor seere gennem 14 år har fulgt med i Kim og andre Kardashians-medlemmers liv, slutter. Den sidste sæson bliver sendt i 2021.

I december fortæller kilder, at Kim Kardashian og Kanye West bruger meget tid væk fra hinanden. West har i flere måneder boet på sin ranch i delstaten Wyoming, mens resten af familien har boet i familiens hjem i Californien.

* 2021:

19. februar oplyser en talsperson fra en domstol i Los Angeles, at parret skal skilles. Det er Kim Kardashian, der har indgivet skilsmisseerklæringen.

Kilder: AP, Insider, TMZ.