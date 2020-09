OVERBLIK: Jamal Khashoggi blev kvalt og skåret i stykker

Fem personer har fået nedsat deres dødsstraf til 20 års fængsel. Derudover er to personer idømt syv års fængsel, og en person er idømt ti års fængsel.

Næsten to år efter drabet på den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi er otte personer blevet dømt i sagen.

Khashoggi blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul i 2018.

Få et overblik over sagen her:

* 2. oktober 2018: Khashoggi går ind på Saudi-Arabiens konsulat i den tyrkiske storby Istanbul. Her skulle han hente nogle papirer i forbindelse med et ægteskab, han var ved at indgå.

Hans tyrkiske forlovede venter udenfor, men Khashoggi kommer ikke ud igen, viser overvågningsvideoer.

* 7. oktober 2018: Medier rapporterer, at Khashoggi blev kvalt, skåret i mindre stykker, fjernet i kasser og fløjet ud af landet. En af de mistænkte identificeres som en af den saudiarabiske kronprins Mohammed bin Salmans nærmeste.

Saudi-Arabien afviser, at Khashoggi skulle være blevet dræbt og hævder, at han har forladt konsulatet. Siden erkender saudiaraberne, at Khashoggi er blevet dræbt.

* 23. oktober 2018: Den tyrkiske præsident Erdogan udtaler, at drabet blev begået af en gruppe på 15 personer, som kom fra Saudi-Arabien.

* 16. november 2018: Den amerikanske efterretningstjeneste CIA konkluderer, at kronprinsen var involveret.

* 3. januar 2019: I Saudi-Arabien begynder retssag mod 11 personer, hvor den saudiarabiske statsanklager kræver dødsstraf til fem af dem.

* 19. juni 2019: En FN-efterforskning indikerer, at Mohammed bin Salman og andre højtstående personer beordrede drabet på Khashoggi.

* 29. september 2019: I et interview med den amerikanske tv-station CBS gentager Mohammed bin Salman, at han ikke beordrede drabet. Han påtager sig dog det fulde ansvar, "eftersom drabet blev begået af personer, der arbejdede for den saudiarabiske regering".

* 23. december 2019: Den offentlige anklager i Saudi-Arabien oplyser, at fem personer er dømt til døden for drabet. Yderligere tre personer bliver idømt i alt 24 års fængsel.

* 25. marts 2020: Tyrkiet rejser tiltale mod 20 saudiarabere i sagen.

* 7. september 2020: Otte personer idømmes mellem syv og 20 års fængsel for mordet på Khashoggi. Fem personer får altså nedsat deres straf fra dødsstraf til 20 års fængsel.

Kilde: AFP, Reuters.