OVERBLIK: Hvilke stater ventes at afgøre valget i USA?

* Svingstater er delstater, hvor der er en reel mulighed for, at begge præsidentkandidater kan få flest stemmer.

* Stater, som tidligere har været sikre for et parti, kan sagtens udvikle sig til en svingstat - og omvendt.

* Der er ingen klare kriterier for, hvad der udgør en svingstat. Der er derfor også forskellige grader af svingstater.

* I nogle af svingstaterne vandt Demokraterne i 2016 og ventes umiddelbart at være favoritter til igen at vinde. Men der er en chance for, at Republikanerne kan vinde dem.

* Her er der tale om stater som New Mexico (5 valgmænd), Virginia (13), Colorado (9), Maine (4), New Hampshire (4), Nevada (6) og Minnesota (10).

* Omvendt ventes Republikanerne som udgangspunkt at stå bedst i stater som Texas (38), Ohio (18), Georgia (16) og Iowa (6). Donald Trump vandt alle fire i 2016. Men det er ikke udelukket, at Demokraternes kandidat, Joe Biden, kan vinde dem i år.

* Et sted imellem de to grupper er de delstater, der på forhånd ventes at afgøre præsidentvalget i år.

* Det er ifølge netmediet FiveThirtyEight staterne Arizona (11), Florida (29), Michigan (16), North Carolina (15), Pennsylvania (20) og Wisconsin (10). Donald Trump vandt alle seks i 2016.

Kilde: Netmediet FiveThirtyEight, der beskæftiger sig med meningsmålinger og datajournalistik.