OVERBLIK: Her rammer coronavirusset allerhårdest netop nu

Dermed er der nået endnu en trist milepæl for pandemien, som siden årsskiftet har kostet flere end en halv million mennesker livet.

Det sker, mindre end en uge efter at smittetallet søndag rundede ti millioner.

Mens smitten er på tilbagegang i de fleste europæiske lande, så går udviklingen den helt anden vej i flere andre dele af verden.

Her kan du få et overblik over situationen i de lande, som er hårdest ramt netop nu.

* USA:

Epidemien i USA er taget til i hastig fart, efter at flere delstater er begyndt at genåbne. Torsdag blev der registreret 55.274 nye smittetilfælde, hvilket er det højeste antal smittede i noget land på én dag. I alt er der registreret knap 2,8 millioner smittede i USA, som desuden tegner sig for knap en fjerdedel af alle verdens bekræftede coronadødsfald med knap 129.000.

* Brasilien:

Brasilien er det land i Sydamerika, som er hårdest ramt af virusset. Her er der registreret 1,5 millioner smittetilfælde, siden epidemien brød ud. Sidste uge var den hidtil værste uge i Brasilien i forhold til smittespredning, da der blev registreret over en kvart million nye smittetilfælde på syv dage. Flere end 61.000 er registreret døde med coronavirus.

* Rusland:

I Rusland er der bekræftet over 660.000 smittetilfælde, mens over 9000 er bekræftet døde som følge af virusset. Dødstallene er relativt lave set i forhold til det store antal smittede i landet. Ifølge kritikere kan det skyldes, at det ikke er alle, der dør med coronavirus, der registreres i de russiske statistikker.

* Indien:

Indien er blevet virussets epicenter i Asien, og landet oplever netop nu det fjerdestørste udbrud af virusset på verdensplan. I denne uge har antallet af registrerede smittede oversteget 600.000, mens over 18.000 er døde. I nogle af landets storbyer presser virusset sundhedsvæsenet så meget, at antallet af døde af andre sygdomme også er begyndt at stige drastisk.

* Peru:

Peru er torsdag blevet det tiende land i verden, der har registreret flere end 10.000 døde med coronavirus. Antallet af smittede i landet er opgjort til samlet 292.000. Peru er alligevel i denne uge begyndt at lempe på nedlukningen, som tidligere er indført for at bremse smittespredningen.

Kilder: Reuters, AFP.