OVERBLIK: Her har Trump protesteret over valghandlingen

Få et overblik over de stater, hvor der er indgivet søgsmål:

* Wisconsin (Joe Biden er udråbt som vinder):

- Trumps kampagne har bedt om en omtælling, da den påstår at have observeret uregelmæssigheder i flere amter.

- Det er muligt at kræve en omtælling i Wisconsin, hvis valget afgøres inden for blot en procent af vinderens totale antal stemmer. Forskellen er 1,2 procent søndag morgen, hvor 99 procent af det forventede antal stemmer er talt op.

* Georgia (ingen vinder udråbt - lagt op til omtælling):

- Donald Trumps kampagne vil have standset optællingen af stemmer og har indgivet et søgsmål. Her hævdes det, at republikanske observatører har set uregelmæssigheder i forbindelse med optællinger af brevstemmer i delstaten.

- Republikanernes formand i Georgia, David Shafer, har på Twitter skrevet, at partiets observatører så en kvinde blande 50 stemmesedler med bunken af forhåndsafgivne stemmer.

* Michigan (Joe Biden er udråbt som vinder):

- Trumps kampagne vil have stoppet optællingen og have de allerede optalte stemmer gransket, fordi kampagneholdet ikke har fået lov til at observere stemmeafgivningen på "flere lokationer".

* Pennsylvania (Joe Biden udråbt som vinder):

- Trump-lejren har krævet, at optællingen skal stoppe. Den mener blandt andet, at de valgtilforordnede er demokrater, der gemmer republikanske stemmer væk i stedet for at tælle dem med.

* Arizona (Joe Biden udråbt som vinder af blandt andet nyhedsbureauet AP og Fox News, mens CNN, NBC og The Washington Post ikke har kaldt en vinder):

- Trump-lejren har indgivet et søgsmål, hvor der er nedlagt påstande om, at stemmer i amtet Maricopa er blevet afvist.

- Beskyldningen går på, at amtets valgtilforordnede ikke har gjort vælgere opmærksomme på, når stemmemaskiner havde en fejl, når personerne stemte på mere end en person.

- Valgtilforordnede instruerede ifølge søgsmålet herefter vælgere i at trykke på en grøn knap for at annullere fejlmeldingen, hvilket imidlertid resulterede i, at maskinen så bort fra personens stemmer.

* Nevada (Joe Biden udråbt som vinder):

- Trump-lejren udtalte torsdag, at den ville indgive et søgsmål, fordi den mente, at der var afgivet stemmer af folk, der ikke bor i staten.

- Trump-lejren har ikke indgivet søgsmålet, men derimod har en republikansk gruppe i Nevada indgivet et. Den mener, at der er blevet afgivet 3000 stemmer fra personer, der ikke er berettiget til at stemme.

Kilder: BBC, AP, The Washington Post, The Hill, Bloomberg.