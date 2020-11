Artiklen: OVERBLIK: Her har Trump protesteret over stemmeoptællingen

OVERBLIK: Her har Trump protesteret over stemmeoptællingen

I fire vigtige svingstater mener Trump-lejren, at der er foregået uregelmæssigheder. Få overblik her.

Det amerikanske præsidentvalg mellem Republikanernes Donald Trump og Demokraternes Joe Biden er ikke afgjort torsdag morgen dansk tid.

I flere afgørende svingstater har præsident Donald Trumps lejr protesteret over stemmeoptællingen, som han enten vil have stoppet eller til at gå om.

Få et overblik over de stater, hvor Trump-lejren har indgivet søgsmål.

* Wisconsin (Joe Biden er udråbt som vinder):

- Trumps kampagne har bedt om en omtælling, da den påstår at have observeret uregelmæssigheder i flere amter.

- Det er muligt at kræve en omtælling i Wisconsin, hvis valget afgøres inden for blot en procent af vinderens totale antal stemmer.

- Torsdag morgen har Joe Biden 1.630.542 stemmer, mens Donald Trump har 1.610.007 ifølge radiostationen NPR.

- Dermed er forskellen knap 1,3 procent og altså større end den maksimalt ene procent. 99 procent af det forventede antal stemmer er talt op.

* Georgia (Ingen vinder udråbt):

- Donald Trumps kampagne vil have standset optællingen af stemmer og har indgivet et søgsmål. Her hævdes det, at republikanske observatører har set uregelmæssigheder i forbindelse med optællinger af brevstemmer i delstaten.

- Republikanernes formand i Georgia, David Shafer, har på Twitter skrevet, at partiets observatører så en kvinde blande 50 stemmesedler med bunken af forhåndsafgivne stemmer.

* Michigan (Joe Biden er udråbt som vinder):

- Trumps kampagne vil have stoppet optællingen og have de allerede optalte stemmer gransket, fordi kampagneholdet ikke har fået lov til at observere stemmeafgivningen på "flere lokationer".

* Pennsylvania (Ingen vinder udråbt):

- Trump-lejren har krævet, at optællingen skal stoppe. De mener blandt andet, at de valgtilforordnede er demokrater, der gemmer republikanske stemmer væk i stedet for at tælle dem med.

Kilder: BBC, AP, Washington Post.