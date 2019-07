OVERBLIK: Her er nøglepersonerne i Boris Johnsons regering

Her kan du læse mere om en række af de nøglepersoner, som Johnson har udpeget til at regere Storbritannien og realisere udtrædelsen af EU.

Boris Johnson blev onsdag formelt Storbritanniens nye premierminister, efter at han tirsdag havde vundet kampen om at overtage formandsposten i Det Konservative Parti efter Theresa May.

* Finansminister: Sajid Javid.

49-årige Sajid Javid, der siden 2016 var indenrigsminister i Mays regering, bliver forfremmet til finansminister.

Han er tidligere bankmand, er opvokset i en muslimsk arbejderfamilie og anses som en af tidens nye stjerner i Det Konservative Parti.

Han var med i kapløbet om at overtage posten som partileder og premierminister efter May, men blev skåret fra undervejs i processen.

* Udenrigsminister: Dominic Raab.

Den passionerede EU-skeptiker Dominic Raab var brexitminister, indtil han for to år siden trak sig fra posten i protest mod den skilsmisseaftale, som May havde indgået med EU.

45-årige Raab var også med i det indledende kapløb om at efterfølge May. Som udenrigsminister vil han desuden være stedfortræder for Boris Johnson, når premierministeren er bortrejst.

* Indenrigsminister: Priti Patel.

47-årige Priti Patel, der er en stor brexit-fortaler, var international udviklingsminister fra 2016 til 2017. Hun blev fyret efter at have holdt hemmelige møder med den israelske regering.

Hun vendte aldrig tilbage til Mays regering og var en skarp kritiker af hendes skilsmisseaftale med EU. Patel stemte imod aftalen alle tre gange, den var til afstemning i det britiske parlament.

* Minister uden portefølje: Michael Gove.

Michael Gove var sammen med Boris Johnson en af de ledende figurer i kampagnen for at forlade EU.

Det var efterfølgende ventet, at han ville støtte Johnson i kampen om det konservative formandskab i 2016, men han erklærede overraskende Johnson uegnet. I stedet gik han selv efter formandsposten, hvilket dog mislykkedes.

Han var miljøminister i Mays regering, og var igen i sidste måned med - næsten til det sidste - i kapløbet om at overtage formandsposten i partiet.

Som minister uden portefølje vil Gove angiveligt være tæt involveret i brexit-forhandlingerne og få ansvaret for at forberede muligheden for et brexit uden en skilsmisseaftale.

* Uddannelsesminister: Gavin Williamson.

Gavin Williamson vender tilbage til regeringen, blot få måneder efter at han blev fyret som forsvarsminister i Mays regering for at have lækket følsomme informationer til medierne om den kinesiske telegigant Huawei.

47-årige Williamson støttede Boris Johnson som ny formand for Det Konservative Parti allerede tidligt i processen.

* Leder af Underhuset: Jacob Rees-Mogg.

Jacob Rees-Mogg, der er en af de mest fremtrædende EU-modstandere i Det Konservative Parti, har aldrig før siddet i regering.

Hans højrøstede kritik af Mays brexit-aftale tillægges stor betydning for hendes nederlag. Johnson har tildelt Rees-Mogg en central parlamentarisk rolle i bestræbelserne på at sikre et brexit senest den 31. oktober.

Kilder: AFP, Reuters og The Guardian