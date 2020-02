OVERBLIK: Her er de vigtigste pointer i Trumps tale

* Om den amerikanske økonomi og nationens tilstand:

- USA's fjender er på flugt, og USA's formue er på vej op. Årene med økonomisk forfald er ovre. Nationens tilstand er bedre end nogensinde før.

- Vi har fået tilintetgjort den amerikanske tilbagegangsmentalitet, og vi har afvist at indskrænke USA's skæbne.

- Hvis vi ikke havde tilbagerullet tidligere administrationers fejlslagne økonomiske politikker, ville verden ikke være vidne til den her store økonomiske succes.

- I modsætning til så mange, der har været her før mig, så har jeg holdt mine løfter.

* Om sundhedssystemet og socialisme:

- Socialisme ødelægger nationer, men husk at frihed forener ånden.

- Vi vil aldrig tillade, at det amerikanske sundhedssystem bliver ødelagt af socialisme.

* Om Venezuela (Det Hvide Hus havde inviteret den venezuelanske oppositionsleder, Juan Guaidó, til at se Trumps tale i Kongressen, red.):

- I aften er den sande og legitime venezuelanske præsident med os, Juan Guaidó.

- Maduro (Nicolas Maduro, siddende præsident, red.) er en illegitim leder, en tyran, der er brutal over for sit folk. Men Maduros tyranniske greb om magten vil blive ødelagt og smadret.

* Om drabet på den iranske general Soleimani og forholdet til Iran:

- Vores besked til terroristerne er klar: I vil aldrig kunne undslippe amerikansk retfærdighed. Hvis I angriber vores borgere, giver I afkald på jeres liv.

- På grund af vores stærke sanktioner går det meget dårligt for den iranske økonomi. Vi kan hjælpe dem med at komme på rette spor igen meget hurtigt, men måske er de for stolte eller dumme til at bede om den hjælp.

* Om amerikanske soldater i Afghanistan:

- Jeg ønsker ikke at dræbe hundredtusinder af mennesker i Afghanistan, mange af dem fuldstændig uskyldige. Det er ikke vores rolle at være en politimyndighed, der tjener andre nationer. Det her er krigere, og de kæmper enten for at vinde eller ikke at kæmpe overhovedet.

- Vi arbejder på endeligt at afslutte USA's længste krig og at bringe vores tropper hjem igen.