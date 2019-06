OVERBLIK: Her er Vestagers modkandidater til EU-toppost

EU's stats- og regeringschefer skal blive enige om at nominere en ny formand for EU-Kommissionen, som derefter skal godkendes af et flertal i EU-Parlamentet.

Få et overblik her:

Politiske gruppers kandidater:

* Manfred Weber, tysk kandidat for EU-Parlamentets største gruppe, konservative EPP, har støtte fra forbundskansler Angela Merkel. Merkel er dog en af meget få støtter, Weber har, grundet hans ikkeeksisterende regeringserfaring.

* Frans Timmermans er tidligere hollandsk udenrigsminister, afgående første viceformand i EU-Kommissionen og kandidat for parlamentets næststørste gruppe, socialdemokratiske S&D. Hans chancer ses som lunkne, da et fåtal af de 28 EU-lande har socialdemokratiske ledere, som peger på ham.

* Margrethe Vestager er kandidat for liberale Forny Europa, parlamentets tredjestørste gruppe. Som konkurrencekommissær har hun opnået stor popularitet i EU, og Macron har udtalt, at hun har de nødvendige kompetencer.

Nævnte bud:

* Michel Barnier er tidligere fransk udenrigsminister og nu kommissionens chefforhandler for EU's skilsmisse med Storbritannien. De øvrige EU-landes ledere nærer ham stor respekt for at have stået fast i forhandlingerne. Han er medlem af EPP-gruppen.

* Kolinda Grabar-Kitarovic, præsident i Kroatien, er i 11. time blevet nævnt som en mulig kompromiskandidat, da Weber ser ud til at have mange ledere imod sig. Hun er også fra EPP og kan måske trække støtte fra de øvrige østlande, og er samtidig fra et relativt lille EU-land.

* Kristalina Georgieva, bulgarsk topchef i Verdensbanken, er ligeledes blevet nævnt som et muligt kompromis. Hun er fra EPP, har erfaring fra både EU-Kommissionen og Verdensbanken, og så er hun kvinde, hvilket er blevet nævnt som en faktor af et flertal af EU-lederne.

En mulig sidedørskandidat:

* Angela Merkel, Tysklands forbundskansler, ses af størstedelen af stats- og regeringscheferne som en af de absolut bedste kandidater til topposten. Hun har dog afvist at have interesse i posten og udtalt, at hun stopper i politik, når hendes regeringstid slutter i 2021.

