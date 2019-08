OVERBLIK: Handelskrigen mellem Kina og USA

* 28. juni 2016: Under præsidentvalgkampen gør Donald Trump det klart, at han vil komme med et modsvar på Kinas - i hans øjne - uretfærdige handelspolitik. Han kalder Kinas medlemskab af Verdenshandelsorganisationen, WTO, for "det største tyveri i historien".

Få her et overblik over handelskrigen, der strækker sig flere år tilbage:

Den bitre handelsstrid mellem USA og Kina fortsætter, efter at Kinas handelsministerium har meldt ud, at Kina stopper indkøb af amerikanske landbrugsprodukter.

* 31. marts 2017: Trump, som i mellemtiden er blevet præsident, underskriver to dekreter. Det ene handler om strengere håndhævelse af told. Det andet kræver en gennemgang af amerikanske handelsunderskud og årsagerne dertil.

* 7. april 2017: Trump og Kinas præsident, Xi Jinping, mødes og aftaler en 100-dages plan for handelsforhandlinger.

* 19. juli 2017: De to parter lykkes ikke med at blive enige om en måde at reducere USA's handelsunderskud i forhold til Kina.

* 14. august 2017: Trump iværksætter en undersøgelse af formodede kinesiske krænkelser af immaterielle rettigheder. Dette ses som hans første handelstiltag mod Kina.

* 1. marts 2018: Præsident Donald Trump meddeler, at han vil lægge told på 25 procent på stål og 10 procent på aluminium - ikke kun for Kina, men for alle lande.

* 19. marts 2018: Trump meddeler, at han forbereder en pakke med told og afgifter på kinesiske varer for i alt 60 milliarder dollar.

* 23. marts 2018: De nye amerikanske toldsatser træder i kraft for alle lande, der ikke har fået undtagelser eller udsættelser.

* 1. april 2018: Kina svarer igen med at lægge told på 128 amerikanske varekategorier.

* 3. april 2018: USA varsler straftold på over 1300 kinesiske varegrupper.

* 4. april 2018: Kina varsler straftold på 106 amerikanske varegrupper.

* 1. december 2018: Efter omtrent et halvt år, hvor USA og Kina skiftevis har sat afgifter og told op, enes de om et stop på 90 dage for nye toldsatser og afgifter.

Trump indvilger i at udsætte en planlagt told på kinesiske produkter på 200 milliarder dollar til marts 2019, og Kina lover at købe "en væsentlig mængde" amerikanske produkter.

* 8. maj 2019: Trump meddeler, at han igen vil hæve toldsatserne. Nyhedsbureauet Reuters har tidligere berettet, at Kina er bakket ud af stort set alle aspekter af den kinesisk-amerikanske handelspagt.

* 18. juni 2019: Trump og Xi Jinping enes over telefonen om at genoptage forhandlinger op til G20-mødet juni, hvor de to skal mødes.

* 29. juni 2019: Ved G20-mødet enes de to lande formelt om at genoptage handelsforhandlingerne. Trump indvilger i ikke på ny at forhøje toldsatser.

Samtidig lover han ikke at slå så hårdt ned på den kinesiske teknologivirksomhed Huawei.

Kina indvilger i at købe en uspecificeret mængde amerikanske landbrugsprodukter.

* 1. august 2019: Efter dage med forhandlinger annoncerer Trump en ny told på kinesiske varer - denne gang for 300 milliarder dollar fra 1. september.

* 5. august 2019: Kina stopper indkøb af amerikanske landbrugsprodukter, oplyser Kinas handelsministerium.

Kilder: Reuters, The Wall Street Journal