OVERBLIK: Handelsaftale mellem briter og EU lander i sidste time

Aftalen er faldet på plads i sidste øjeblik, inden at overgangsperioden udløber ved nytår, hvormed følgerne af skilsmissen bliver til virkelighed.

Aftalen skal nu endelig godkendes af Europa-Parlamentet, det britiske parlament og alle 27 medlemslande.

Her kan du få et overblik over det årelange brexit-forløb:

* 23. juni 2016.

51,9 procent af briterne stemmer for at forlade EU. Daværende premierminister David Cameron trådte af dagen efter.

* 29. marts 2017.

David Camerons efterfølger, Theresa May, satte den formelle udtrædelsesproces i gang.

* 17. juli 2017.

Forhandlingerne mellem Storbritannien og EU gik officielt i gang i Bruxelles.

* 21. september 2018.

EU's regeringschefer afviste Theresa Mays foreslåede aftale for Storbritanniens udtrædelse.

* 25. november 2018.

Storbritannien blev enig med EU om en udtrædelsesaftale.

* 15. januar 2019.

Theresa Mays aftale led det største parlamentariske nederlag nogensinde, da aftalen blev stemt ned med 432 stemmer imod og 202 stemmer for.

* 23. juli 2019.

Boris Johnson blev valgt som ny formand for de konservative. Dagen efter trådte han til som Storbritanniens premierminister.

* 23. januar 2020.

Det britiske parlament vedtog en udtrædelsesaftale. EU-Parlamentet godkendte aftalen ugen efter.

* 31. januar 2020.

Storbritannien forlod formelt EU. Forholdet mellem de to parter træder ind i en overgangsperiode, hvor EU og Storbritannien forsøger at forhandle en aftale på plads for de to parters fremtidige forhold.

* 2. marts 2020.

EU og Storbritannien indledte forhandlinger om handel og det fremtidige forhold.

* 24. december 2020.

Efter en travl december indgår Storbritannien og EU juleaftensdag en aftale om handel og det fremtidige forhold. Det sker så godt som i sidste øjeblik, inden overgangsperioden løber ud ved nytår.

Kilder: Euronews, The Guardian og EU-Kommissionen.