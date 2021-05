OVERBLIK: Fra pressemeddelelse i Wuhan til global krise

Et uafhængigt panel nedsat af Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er onsdag kommet med en rapport om coronakrisen. Her er panelets bud på ti nøglebegivenheder under coronapandemien.

* Smitte mellem mennesker.

Den 21. januar 2020 skriver en afdeling af WHO på Twitter at: "Det nu er klart, at der i hvert fald er en vis smitte mellem mennesker".

* WHO erklærer sundhedskrise.

Den 30. januar 2020 erklærer WHO udbruddet i Wuhan for en international sundhedskrise.

* Coronasygdom får sit navn.

Den 11. februar 2020 navngiver WHO den nye sygdom, som coronavirus fører med sig, covid-19.

* Ordet pandemi bliver første gang brugt.

Den 11. marts 2020 bruger WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, første gang ordet pandemi om coronakrisen.

* Maskeanbefaling.

5. juni 2020 ændrer WHO sit råd om ansigtsmasker til nu at anbefale dem.

* Luftbåren smitte.

7. juli 2020 får WHO beviser for, at virus kan sprede sig længere gennem luften end først antaget.

* Første vaccine bliver godkendt.

31. december 2020 blåstempler WHO den første vaccine mod coronavirus. Den er udviklet af Pfizer/BioNTech. Inden dette har vaccinen allerede fået en betinget godkendelse i EU og dermed Danmark.

* Efterforskning af virussets oprindelse.

29. marts 2021 bliver en rapport om coronavirus' oprindelse på et madmarked i den kinesiske by Wuhan offentliggjort. Rapporten kalder det sandsynligt, at det var på madmarkedet, at virus spredte sig fra dyr til mennesker.

* Panelets rapport.

12. maj 2021 offentliggør et uafhængigt panel, der er nedsat af WHO, en rapport, der stærkt kritiserer WHO, og siger, at meget af katastrofen omkring corona kunne have været undgået.

Kilde: Rapport fra uafhængigt ekspertpanel nedsat af WHO.