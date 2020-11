OVERBLIK: Forholdet mellem USA og EU har været på halvt blus

Valget af en amerikansk præsident har før fået direkte betydning for EU's forhold til USA, og det kan ske igen, når amerikanerne tirsdag vælger præsident.

Her er et overblik over forholdet set fra tre vinkler.

Diplomatiske bånd:

* I de knap fire år Donald Trump har været præsident, har USA's ambassadørpost i EU kun været besat halvdelen af tiden. Det er aldrig sket tidligere, at de diplomatiske bånd på topniveau har været så svage.

* Der gik halvandet år, før Trump overhovedet udnævnte en ambassadør, som siden blev fjernet igen af præsidenten. I de lange perioder uden ambassadør er forholdet blevet varetaget af en chargé d'affaires.

* I en lang årrække var der årlige topmøder mellem EU og USA. Det sluttede i 2011. Siden har der været et topmøde - i 2014. Men EU-ledere har dog holdt møder med den amerikanske præsident i mindre formelt regi.

Handel:

* USA er EU's største eksportmarked. Knap en femtedel af al EU-eksport går til USA. Sidste år eksporterede EU-lande for 384 milliarder euro til landet, mens EU importerede varer for 232 milliarder euro den anden vej.

* Denne ubalance i handelsregnskabet har Trump været gal over. Han lovede et opgør med ubalancen, og han har forsøgt med øget told på varer.

* Taktikken ser dog ud til at have slået fejl. I hvert fald er handelsunderskuddet nu vokset til det højeste niveau i rigtig mange år.

* EU og USA forhandlede fra 2013 til 2016 om en stor frihandelsaftale - TTIP. Men de kunne ikke blive enige og stoppede så bestræbelserne. Et af flere problemer var genmodificerede landbrugsvarer, som EU-landene ikke ønsker.

* I 2018 aftalte Trump og daværende EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker en simpel skitse for fremtidig handel. Der er siden indgået særaftaler på nogle handelsområder.

Internationalt samarbejde:

* De seneste år har USA og EU haft mange uoverensstemmelser på den internationale scene.

* EU-siden er frustreret over, at Trump trak USA's afgørende støtte til den store FN-klimaaftale i Paris.

* USA har trukket sig fra FN-organisationer som Unesco og FN's Menneskerettighedsråd.

* Desuden har USA bremset samarbejdet i WTO ved at blokere for udnævnelsen af nye dommere til handelsorganisationens instans for tvistbilæggelse.

* I forbindelse med coronakrisen har Trump sagt, at han vil trække USA fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO). EU ønsker en reform af WHO.

Kilder: EU-Kommissionen og USA's udenrigsministerium.