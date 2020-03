OVERBLIK: Flere store slag venter efter supertirsdag

Efter den vigtige supertirsdag i USA står det efter alt at dømme klart, at det bliver enten Joe Biden eller Bernie Sanders, der til november udfordrer den amerikanske præsident, Donald Trump, ved USA's præsidentvalg.

De to sikrede sig klart flest delegerede på dagen, hvor i alt 14 delstater pegede på, hvem de ønsker sig som Demokraternes præsidentkandidat.

Meget er dog fortsat på spil, og intet er afgjort endnu for eksvicepræsident Joe Biden og Vermont-senator Bernie Sanders.

Her er et overblik over vejen from mod Demokraternes endelige nominering:

* Hidtil har 18 amerikanske delstater afholdt valg om, hvem der bør tage kampen op mod den republikanske præsident, Donald Trump, 3. november.

* Efter supertirsdag mangler 32 delstater og en række territorier fortsat at vælge deres foretrukne demokratiske præsidentkandidat.

* Allerede en uge efter supertirsdag - 10. marts - venter en ny vigtig dag for kandidaterne. Her er der i alt 352 delegerede på spil, når Idaho, Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota og Washington stemmer.

* En uge senere - 17. marts - stemmes der i fire delstater, hvor der er i alt 577 delegerede på spil. Det drejer sig om Arizona, Florida, Illinois og Ohio.

* Det største antal delegerede efter supertirsdag er på spil 28. april. Her fordeles 663 delegerede på tværs af delstaterne Connecticut, Delaware, Maryland, New York, Pennsylvania og Rhode Island.

* 2. juni er kandidaternes sidste mulighed for at vinde en stor gruppe delegerede. Her vælger staterne Montana, New Jersey, New Mexico og South Dakota deres foretrukne præsidentkandidat. Også District of Columbia stemmer denne dag. I alt er 210 delegerede på spil.

* Fra 13. til 16. juli er der demokratisk partikonvent i Milwaukee i Wisconsin. Her bliver partiets præsidentkandidat endeligt fundet.

* Hvis ingen kandidater har indsamlet de 1991 delegerede, som kræves for at sikre sig Demokraternes nominering, vil alle partiets delegerede her stemme på deres foretrukne kandidat ved en første valgrunde.

* Hvis der fortsat ikke er fundet en vinder, skal 771 superdelegerede også afgive deres stemme. De er valgt af den demokratiske partiledelse og foretrækker typisk den moderate kandidat. Det kan komme Biden til gode.

Kilder: Business Insider, NPR, The Guardian, The New York Times.