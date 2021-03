OVERBLIK: Flere lande vil genoptage vaccinationer med AstraZeneca

Det har været indberetninger om sjældne symptomer med blodpropper, blødninger og lavt blodpladetal, efter at de havde modtaget vaccinen.

Sundhedsstyrelsen meddelte på et pressemøde fredag, at de fortsat har stillet vaccinationer med AstraZeneca i bero.

Vaccinen er blevet sat på pause i nogle lande, mens brugen af enkelte partier af vaccinen er stoppet i andre.

I Danmark er vaccinen sat på pause ud fra et forsigtighedsprincip.

Det er fortsat ikke bevist, at vaccinen er den direkte årsag til blodpropperne.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) undersøger indberetningerne. Det kan endnu ikke udelukke, at vaccinen er den bagvedliggende årsag, sagde agenturet torsdag.

Men de anbefaler fortsat brug af den, fordi "sundhedsfordelene opvejer ulemperne."

Efter den udmelding valgte en række lande igen at ville igangsætte vaccination med AstraZeneca.

Her følger et overblik over, hvordan verden har reageret:

* 18 lande suspendere brugen af AstraZeneca efter blodproptilfældene:

Bulgarien, Cypern, Danmark, Den Demokratiske Republik Congo, Frankrig, Holland, Indonesien, Irland, Island, Italien, Letland, Luxembourg, Norge, Portugal, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland.

* Disse lande meddeler efter EMA pressemøde torsdag, at de genoptager vaccination med AstraZeneca inden for den næste uge:

Italien, Spanien, Portugal, Tyskland, Slovenien, Bulgarien, Holland og Frankrig, Cypern, Letland og Litauen.

* Seks mistænkelige dødsfald:

Østrig: Dødsfald efter "omfattende problemer med koagulering af blodet" efter vaccination.

Danmark: Dødsfald efter blodprop med "usædvanligt lavt antal blodplader".

Danmark: Ti blodproptilfælde efter vaccination.

Italien: Dødsfald kort efter vaccination.

Norge: Tre blodproptilfælde efter vaccination. To dødsfald.

Sverige: To tilfælde af blodpropper efter vaccination. Et dødsfald.

* Tilfælde af blodpropper:

30 blodproptilfælde blandt 17 millioner vaccinerede i EU og Storbritannien.

* Brug af AstraZenecas vaccine:

Syv millioner doser er givet i EU. 11 millioner doser i Storbritannien.

Indtil 11. marts: Omkring hver fjerde vaccinerede dansker har fået vaccinen fra AstraZeneca. Det svarer til 142.102 personer.

* Vurdering fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA):

Ifølge EMA opvejer sundhedsfordelene ved fortsat at vaccinere med AstraZeneca tilfældene af blodpropper. Lægemiddelagenturet mener ikke, at antallet af blodpropper efter AstraZeneca er højere end normalt i befolkningen.

EMA oplyser torsdag, at en sammenhæng ikke kan udelukkes, hvorfor den fortsat undersøges.

* Vurdering fra Verdenssundhedsorganisationen WHO:

WHO siger ligesom EMA, at sundhedsfordelene ved at forsætte vaccination opvejer ulemperne. "Offentlighedens tillid er altafgørende, og myndighederne må sikre transparens, kompetence og empati," siger WHO's chef i Europa Hans Kluge.

* Sundhedsstyrelsen vurdering:

Sundhedsstyrelsen fastholder beslutningen om at holde AstraZeneca-vaccinen i bero. Indtil videre til torsdag i næste uge, oplyser styrelsen fredag på et pressemøde.

- Vi gør det ud fra et sikkerhedsprincip, siger Søren Brostrøm på pressemødet.

Styrelsen vil i torsdag næste uge komme med en ny melding.

* AstraZenecas reaktion:

Der er ved undersøgelse af data "ikke vist nogen øget risiko for blodpropper i lungerne eller i de dybe vener inden for nogen aldersgrupper, køn, i noget parti eller i noget land, der har anvendt AstraZenecas covid-19-vaccine."

Kilder: Lægemiddelstyrelsen, EMA, AstraZeneca, Ritzau, NTB, TT, AFP, Reuters.