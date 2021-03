OVERBLIK: Flere lande sætter AstraZeneca-vaccine i bero

Det skyldes bekymring for vaccinens sikkerhed, efter at der i Norge, Danmark, Østrig og Italien er konstateret enkelte tilfælde af blodpropper hos personer, der har modtaget vaccinen.

Her følger et overblik over sagen:

Søndag 7. marts:

* Østrig brugen af vaccinedoser fra en bestemt sending fra AstraZeneca, efter at en 49-årig kvinde dør som følge af blodpropper i venerne efter at være blevet vaccineret. Estland, Letland, Litauen og Luxembourg suspenderer derefter også vacciner fra samme parti.

* Sendingen omfatter i alt en million doser, som er leveret til 17 EU-lande. Deriblandt Danmark.

Torsdag 11. marts:

* Danmark suspenderer vaccinen, efter at en 60-årig kvinde dør med en blodprop efter at være blevet vaccineret. Kort tid efter suspenderer Norge og Island også vaccinen.

* Den norditalienske region Piemonte beordrer brug af vacciner fra en sending standset af sikkerhedshensyn, efter at en lærer dør kort tid efter at være blevet vaccineret. I det øvrige Italien bliver vaccinen fra AstraZeneca stadig anvendt.

* AstraZeneca meddeler, at "en analyse af vores data har ikke vist nogen øget risiko for blodpropper i lungerne eller i de dybe vener inden for nogen aldersgrupper, køn, i noget parti eller i noget land, der har anvendt AstraZenecas covid-19-vaccine".

* Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) oplyser, at "vaccinens fordele stadig opvejer dens risici, og at vaccinen dermed stadig kan bruges, mens man undersøger tilfældene".

EMA oplyser videre, at der kun er fundet "30 tilfælde af blodpropper i tæt på fem millioner vaccinerede".

Det antal er ikke højere, end hvad man ser i befolkningen normalt, lyder det.

FN's verdenssundhedsorganisation (WHO) kommer med en tilsvarende melding.

- Vi bør fortsætte med at bruge vaccinen fra AstraZeneca, siger WHO's talskvinde, Margaret Harris.

Den britiske sundhedsmyndighed MHRA meddeler, at der ikke er beviser på, at vaccinen er årsag til sygdomsproblemer og tilføjer, at der i Storbritannien indtil videre er givet over 11 millioner doser af vaccinen.

Fredag 12. marts:

* Thailand sætter vaccinen på pause, og Indien oplyser, at det vil undersøge bivirkninger af vaccinen.

Søndag 14. marts:

* Direktør for det norske lægemiddelagentur, Legemiddelverket, Steiner Madsen kritiserer AstraZenecas udtalelse om, at vaccinen er beviseligt sikker at bruge. Han understreger, at man ikke ved, om vaccinen har noget med blodpropperne at gøre. Men det er altså ikke det samme som at sige, at den definitivt ikke har, siger han.

* Irland og Holland suspenderer vaccinen.

Kilder: BBC, Reuters, Euronews.com, NTB