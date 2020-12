OVERBLIK: Flere lande forbyder rejsende fra Storbritannien

Det sker, efter at de britiske myndigheder har registreret en ny variant af coronavirus. Eksperter mener, at virusvarianten smitter op til 70 procent mere end det almindelige coronavirus.

Adskillige lande verden over lukker i disse dage grænserne for al trafik fra Storbritannien.

Senest har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) annonceret, at Danmark fra mandag klokken 10 standser al flytrafik fra Storbritannien de næste 48 timer.

Her kan du få et overblik over, hvilke lande der har forbudt rejser fra Storbritannien:

* Frankrig:

Har fra midnat søndag standset al trafik fra Storbritannien i 48 timer.

* Tyskland:

Har fra midnat søndag standset al flytrafik fra Storbritannien indtil 31. december med undtagelse af fragtfly.

* Italien:

Har standset al flytrafik fra Storbritannien og forbudt rejsende at komme ind i landet, hvis de har været i Storbritannien de seneste 14 dage.

* Irland:

Har fra midnat søndag standset al flytrafik fra Storbritannien i mindst 48 timer.

* Holland:

Har standset al flytrafik fra Storbritannien indtil 1. januar.

* Belgien:

Har fra midnat søndag standset al tog- og flytrafik fra Storbritannien i mindst 24 timer.

* Finland:

Standser fra mandag middag al flytrafik fra Storbritannien i to uger.

* Schweiz:

Har fra midnat søndag standset al flytrafik fra Storbritannien på ubestemt tid. Standser også fly fra Sydafrika, hvor en lignende virusvariant er blevet fundet.

* Tyrkiet:

Har standset al flytrafik fra Storbritannien samt fra Holland, Sydafrika og Danmark efter fund af lignende virusvarianter.

* Iran:

Har standset al flytrafik fra Storbritannien de næste to uger.

* Israel:

Har standset al flytrafik fra Storbritannien, Sydafrika og Danmark.

* Colombia:

Standser fra mandag al flytrafik fra Storbritannien på ubestemt tid.

* Også Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Saudi-Arabien, Kuwait og El Salvador standser eller har standset al flytrafik fra Storbritannien, mens Østrig og Sverige forbereder sig på at gøre det samme.

Kilder: AFP, Reuters.