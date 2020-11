OVERBLIK: Fire nedslag fra valget i USA

Onsdag middag dansk tid er der endnu ikke et resultat af valget. Heller ingen medier har turdet forudsige en vinder. Alle valgsteder er lukket, og stemmerne er i fuld gang med at blive talt op.

Et resultat af det amerikanske præsidentvalg trækker mere ud end tidligere år på grund af et overvældende antal brevstemmer, der skal optælles.

Det står tæt mellem præsident Donald Trump og hans udfordrer, Demokraternes Joe Biden.

Her er fire nedslag fra valgnatten:

* Ingen jordskredssejr til Biden:

Demokraterne havde håbet på det, og meningsmålingerne havde antydet en jordskredssejr til den demokratiske præsidentkandidat, Joe Biden.

Men onsdag middag står det klart, at hvis Joe Biden vinder, bliver det ikke en storsejr. Det er relativt tæt mellem de to kandidater i flere prognoser og de delvise resultater.

* Det risikerer at blive langtrukket og beskidt:

Optællingen trækker ud i flere delstater - blandt andet fordi coronasituationen har fået usædvanligt mange vælgere til at brevstemme og stemme på forhånd.

Trump har imidlertid gennem længere tid sået tvivl om validiteten af de forhåndsafgivne stemmer.

Allerede onsdag morgen erklærede Trump sejr på et pressemøde. Men det er ikke afgjort endnu, om han vinder. Samtidig varslede Trump et retligt opgør om valgresultatet.

Embedsfolk i blandt andet de vigtige svingstater Wisconsin, Pennsylvania og Michigan har sagt, at det kommer til at tage dage, før optællingen er afsluttet, og der kan annonceres et klart valgresultat her.

* Valget til Kongressen er mudret:

Demokraterne havde håbet, at de både kunne vinde præsidentposten og erobre flertallet i Senatet, der er det ene af Kongressens to kamre. Men det er endnu ikke klart, hvordan alle senatspladserne fordeler sig. Der tegner sig dog et billede af, at Republikanerne beholder flertallet i Senatet.

Heller ikke valget til Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus, er endnu afgjort. Prognoser indikerer dog, at Demokraterne bevarer flertallet her.

* Stater i rustbæltet kommer til at være afgørende:

Trump har genvundet den vigtige svingstat Florida samt staterne Ohio og Iowa. Demokraterne havde håbet at kunne tippe Florida, men da det ikke er lykkedes, er fokus rettet mod staterne i det såkaldte rustbælte.

Det drejer sig om Michigan, Pennsylvania og Wisconsin, hvor ingen vinder endnu er udpeget. Afgørelsen her ser ud til at få stor betydning for både Trump og Biden.

Kilder: The Guardian, AP.