OVERBLIK: Fem datoer i spil for udsættelse af brexit

Den britiske premierminister, Theresa May, har på forhånd i et brev fremlagt den britiske regerings ønskeplan for skilsmissen.

Onsdag aften skal EU's stats- og regeringschefer tage stilling til et britisk ønske om at udskyde brexit, der ellers vil blive en realitet fredag aften ved midnat.

Her er et overblik over nogle af de datoer, der er blevet nævnt af EU-embedsmænd og i medierne op til onsdagens topmøde:

22. maj 2019:

* Under forudsætning af en hurtig godkendelse i det britiske parlament er 22. maj sidste chance, hvis Storbritannien vil undgå at holde valg til EU-Parlamentet.

30. juni 2019:

* Theresa May lægger op til, at brexit-dagen skal være 30. juni, hvilket indebærer, at Storbritannien skal holde EU-valg i slutningen af maj. De vil dog med denne plan træde ud et par dage før konstitueringen i det nyvalgte EU-Parlament.

31. december 2019:

* En brexit-dag, der løber til udgangen af året, vil betyde, at Storbritannien skal afholde EU-valg, og der skal udpeges en britisk kommissær til den nye EU-Kommission.

31. marts 2020:

* Det er et år - plus to dage - efter den oprindelige brexit-dag, der var 29. marts 2019. 31. marts 2020 er i overensstemmelse med EU-præsident Donald Tusks forslag om at udskyde brexit med maksimalt et år. Han foreslår en fleksibel ordning, hvor briterne kan træde ud før, hvis der samles et flertal i Underhuset for at godkende udtrædelsesaftalen.

31. december 2020:

* En forlængelse til 31. december 2020 giver mening i forhold til EU's flerårige budgetperiode, som udløber denne dag. Dermed er der rene linjer, så briterne ikke kommer til at være del af næste budgetperiode.