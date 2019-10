OVERBLIK: Et omstridt forslag har sat brexit på pause

Den britiske regering havde håbet på at få en brexitaftale godkendt i Underhuset i parlamentet lørdag, men det har et ændringsforslag foreløbigt forhindret.

Få overblik over, hvad forslaget går ud på:

* Forslaget er blevet døbt Letwin-ændringsforslaget efter det britiske konservative parlamentsmedlem Oliver Letwin, der fremsatte det.

* Forslaget dikterer, at brexitaftalen først kan få en endelig parlamentarisk godkendelse, når al den bagvedliggende lovgivning, som er nødvendig for, at aftalen kan træde i kraft, er blevet godkendt.

* Oliver Letwin har sagt, at baggrunden for ændringsforslaget er, at han frygter, at parlamentet ikke når at få vedtaget den nødvendige lovgivning inden den nuværende dato for briternes EU-exit, 31. oktober. Hvis disse love ikke når at blive vedtaget, kan det betyde, at briterne forlader EU uden en aftale.

* Der er lørdag eftermiddag stadig stor usikkerhed om, hvad godkendelsen af forslaget konkret betyder, og hvad næste skridt for Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, er.

* Umiddelbart betyder det dog, at brexitaftalen ikke bliver stemt igennem lørdag.

* Hvis parlamentet i London inden midnat lørdag ikke har godkendt en aftale, skal regeringen bede EU om en ny udsættelse af brexit frem til 31. januar.

* Boris Johnson har efter afstemningen sagt, at han ikke "vil forhandle en udskydelse med EU". Han vil fortsat have Storbritannien ud af samarbejdet den 31. oktober.

