OVERBLIK: Et nyt virus spreder sig fra Kina til Frankrig

Nogle forskere siger, at det nye virus måske ikke er så dødeligt som andre varianter af corona-virusset. Det gælder eksempelvis sars, der i 2002 og 2003 dræbte næsten 800 mennesker på verdensplan under et udbrud, der ligeledes begyndte i Kina.

Men hidtil ved eksperterne meget lidt om det nye virus. Herunder hvor det stammer fra, og hvor let det kan overføres mellem mennesker.

Bliv klogere på udbruddet her:

Kendte tilfælde:

* 20. januar bekræfter kinesiske myndigheder en række nye tilfælde af virusset, herunder tre uden for Wuhan, heraf to i Beijing. Det er første gang, at det bekræftes, at virusset har spredt sig til andre kinesiske byer.

* Indtil den 25. januar er der 1287 bekræftede tilfælde af personer i Kina alene med lungebetændelse forårsaget af det nye virus. Deres symptomer omfatter feber, hoste og åndedrætsbesvær.

* 42 personer har mistet livet. Alle omkomne er fra Kina. En læge, der var i frontlinjen af virusudbruddet på et hospital i Hubei-provinsen, har desuden mistet livet.

* Smitten centrerer sig om Wuhan, og langt de fleste smittede er fra Kina, men virusset er også blevet påvist i Thailand, Vietnam, Singapore, Japan, Sydkorea, Taiwan, Nepal, USA, Australien, Malaysia og Frankrig.

Eksperter ved meget lidt om det nye virus:

* Kilden til virusset er ikke fundet.

* Udbruddet er stærkt knyttet til et fiskemarked i Wuhan. Dog afviser nogle patienter, som er smittet med virusset, at de har været i nærheden af dette marked.

* De kommunale myndigheder i Wuhan har tidligere oplyst, at et ægtepar blev smittet med virusset den 15. januar. Mens manden, der først blev syg, arbejdede på det omtalte fiskemarked, nægter hustruen, at hun har været på markedet.

* Kinesiske sundhedsmyndigheder oplyser 21. januar, at virusset kan smitte mellem mennesker.

Modforanstaltninger:

* Der er ingen vaccine mod det nye virus. Det vil tage mindst et år at udvikle en vaccine mod det nye coronavirus, vurderer den internationale vaccinealliance Gavi.

* Kinesiske myndigheder har øget kontrollen med virusset forud for det kinesiske nytår i slutningen af januar, hvor mange af landets 1,4 milliarder indbyggere plejer at rejse til deres hjembyer eller udlandet.

* Lufthavnsmyndighederne i USA og Australien såvel som i mange asiatiske lande, herunder Japan, Thailand, Singapore og Sydkorea, har øget screeningen af passagerer fra Wuhan.

* WHO har sendt direktiver til hospitaler over hele verden for at beskytte mod virusset.

Kilde: Reuters, AFP, Ritzau.