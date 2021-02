OVERBLIK: Elon Musk og Jay-Z er blandt bitcoins støtter

Stigningen sker, efter at flere selskaber og store personligheder i høj grad er begyndt at acceptere og omfavne valutaen.

Kryptovalutaen bitcoin er tirsdag steget til en værdi på over 50.000 dollar - svarende til mere end 300.000 kroner.

Her kan du læse om nogle af bitcoins mest kendte, offentlige støtter:

* Elon Musk.

Elon Musk, der er stifter af den amerikanske elbilproducent Tesla, har flere gange på Twitter udtrykt sin begejstring for bitcoin.

Mandag i sidste uge meddelte Tesla, at selskabet havde investeret 1,5 milliarder dollar i bitcoin og fremover vil acceptere betaling med bitcoin.

* Jack Dorsey.

Jack Dorsey, der er stifter af det sociale medie Twitter og betalingsfirmaet Square, har udtalt, at han mener, at internettet bør have sin egen valuta.

I oktober 2020 købte Square omkring 4709 bitcoin for 50 millioner dollar.

* Jay-Z.

Den amerikanske hiphopkunstner Jay-Z har sammen med Jack Dorsey lanceret en bitcoinfond, der skal fokusere på kryptovalutaens udbredelse i Indien og Afrika. De vil investere omkring 500 bitcoin i projektet.

* Tyler og Cameron Winklevoss.

Winklevoss-tvillingerne er formentlig bedst kendt for deres sagsanlæg mod Mark Zuckerberg, om hvem der grundlagde Facebook. De investerede tidligt - i 2012 - i bitcoin og har oprettet bitcoinbanken Gemini.

* Anthony Scaramucci.

Den amerikanske finansmand Anthony Scaramucci, der i 2017 fik blot ti dage på posten som daværende præsident Donald Trumps kommunikationschef, meddelte i begyndelsen af 2021, at hans firma havde oprettet en bitcoinfond.

Kilde: Reuters.