OVERBLIK: Dette bør du vide om uroen i USA

* Mandag udbrød protester over hele USA for syvende dag i træk over George Floyds død. Floyd, en ubevæbnet sort mand, døde i hænderne på en hvid politibetjent i forbindelse med en brutal anholdelse i Minneapolis, Minnesota, 25. maj.

Her er et overblik over vigtige nedslagspunkter i sagen:

* Mindst 40 byer har udstedt udgangsforbud, og Nationalgarden er blevet sat ind i mindst 23 delstater og forbundshovedstaden Washington D.C.

* En uafhængig obduktion viser, at George Floyd døde af "kvælning fra vedvarende pres", mens en medicinsk undersøgelse fra Hennepin County, Minnesota, konkluderer, at Floyds død var drab.

* Politibetjenten Derek Chauvin, der sad med sit knæ mod Floyds hals i mindst otte minutter under anholdelsen, er blevet sigtet for, hvad der i amerikansk lovgivning kaldes for drab af tredje grad - third degree murder - samt uagtsomt manddrab.

* Demonstranter mener, at sigtelsen ikke er hård nok og kræver også de andre involverede betjente i hændelsen anholdt og sigtet.

* På sit første pressemøde om sagen natten til tirsdag dansk tid siger præsident Donald Trump, at han er klar til at mobilisere hæren for at stoppe urolighederne.

Kilder: CNN og AFP.