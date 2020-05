OVERBLIK: Dette åbner mandag i hele verden

De seneste uger har flere lande taget skridt mod at genåbne, og mandag løsner en række lande yderligere restriktionerne.

I mere end to måneder har lande over hele verden i større eller mindre grad været lukket ned i forsøget på at begrænse smittespredningen af coronavirus.

Her er et overblik over udvalgte landes lempelser af restriktioner:

* Spanien:

Indbyggerne i Spaniens hovedstad, Madrid, og landets næststørste by, Barcelona, får mandag lov at tage i parker, kirker, på museer og udendørs barer, når der lempes på den strenge nedlukning af landet.

I andre dele af Spanien åbner strandene igen, når landet går ind i næste fase af en firetrins-genåbning.

* Australien:

Skolebørn i delstaterne New South Wales (NSW), Queensland og Victoria vender tilbage til skole fra mandag. I NSW sker det under visse restriktioner, såsom at forældre ikke må opholde sig på skolens areal, og idræt og større forsamlinger er ikke tilladt.

* Indien:

Indenrigsflyvninger genoptages i hele Indien mandag efter en to måneders nedlukning i en yderligere lempelse af de nationale restriktioner.

* Grækenland:

Fra mandag kan restauranter og caféer igen slå dørene op. Det sker en uge før end forventet og med anbefaling fra sundhedsmyndighederne.

* Iran:

De tre muslimske hellige steder - hvoraf nogle blev omdrejningspunkt for coronaviruspandemien i Iran - åbner igen mandag.

* Ukraine:

Børnehaver i hele Ukraine får mandag lov at genåbne under visse forholdsregler.

* Italien:

Det bliver tilladt for fitnesscentre, svømmebassiner og sportscentre at genåbne fra mandag.

* Tjekkiet:

Tjekkiet letter flere restriktioner, der blev indført i marts for at inddæmme spredning af coronavirus. Det indebærer genåbning af restauranter, hoteller, slotte, zoologiske haver og svømmebassiner. Myndighederne vil tillade op til 300 personer samlet.

Samtidig er det ikke længere lovpligtigt at bære ansigtsmaske, med undtagelse af butikker og offentlig transport, hvor det fortsat er påkrævet.

* Island:

Træningscentre, natklubber og barer åbner igen i Island.

* Danmark:

Fra mandag må udlændinge med fast ophold i Tyskland eller et af de nordiske lande, som ejer et sommerhus i Danmark, indrejse.

Desuden må kærester, bedsteforældre fra samme områder, samt forretningsfolk krydse grænsen.

Af kulturelle institutioner åbner Naturhistorisk Museum og Den Gamle By i Aarhus, Danmarks Jernbanemuseum i Odense og Bornholms Forsvarsmuseum i Rønne.

Kilder: Reuters, AFP, BBC, NTB, Sydney Morning Herald, Ritzau.