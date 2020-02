OVERBLIK: Det ved vi om skyderierne i Hanau i Tyskland

* Derefter skal gerningsmanden være flygtet i bil til en bydel ved navn Kesselstadt i den vestlige del af Hanau. Her ringede han på dørklokken til endnu en vandpibecafé og dræbte fem personer. En person yderligere, der blev såret, døde senere af sine kvæstelser.

* Omkring klokken 03.00 stormer politi hans bolig. Her finder de ligene af både den 43-årige gerningsmand og hans 72-årige mor. Det formodes, at gerningsmanden har dræbt både sig selv og moren. Ved siden af manden ligger det anvendte våben.

* Flere personer med udenlandsk baggrund er blandt de dræbte, herunder tyrkere og kurdere.

* Gerningsmanden er angiveligt den tyske statsborger Tobias R. på 43 år. Han efterlod både et tilståelsesbrev og en tilståelsesvideo, rapporterer nyhedsbureauet dpa og avisen Bild.

* I brevet og videoen udtrykker han højreekstreme holdninger og påtager sig skylden for angrebene. I tilståelsesbrevet skriver han, at der er behov for at "udslette" folk, som ikke længere kan udvises fra Tyskland.

* Desuden skal han i videoen sige, at et hemmeligt organ med stor magt styrer Tyskland. I videoen taler han også negativt om migranter fra arabiske lande og Tyrkiet.

* Den tyske antiterrorenhed har overtaget efterforskningen af skyderierne, hvor der er "tegn på fremmedfjendske motiver".

Kilder: Bild, dpa og Reuters.