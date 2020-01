OVERBLIK: Det ved vi om flystyrtet i Iran

Tidligt onsdag morgen dansk tid styrtede et Boeing 737-fly med 176 passagerer ned nær Parand, der er en forstad til den iranske hovedstad Teheran.

Alle 176 personer om bord på flyet omkom. Omkring 80 iranere, 60 canadiere, flere ukrainere, afghanere, svenskere, tyskere og briter mistede livet.

Ulykken skete, få timer efter at Iran gennemførte et missilangreb mod to luftbaser i Irak som hævn for USA's drab på den højtstående iranske general Qassem Soleimani fredag den 3. januar. På begge baser var der amerikanske soldater, mens der var danske soldater på den ene.

Lørdag morgen erkender Irans militær på iransk stats-tv, at det onsdag "utilsigtet" kom til at skyde flyet ned.

Få et overblik over forløbet om flystyrtet her:

Onsdag:

* Ukraines ambassade meddeler, at det var en motorfejl, der var skyld i styrtet.

* Talspersoner fra Ukraine International Airlines oplyser, at der ikke er tegn på, at der har været noget galt med flyet, før det lettede fra den iranske lufthavn. Flyet var blevet rutinemæssigt tjekket.

* Ukraines ambassade i Iran trækker sin udmelding om årsagen til styrtet tilbage.

* Ukraines udenrigsminister oplyser, at der er igangsat en koordineret indsats for at undersøge årsagen til styrtet.

* Lederen af Irans civile luftfartsmyndigheder, Ali Abedzadeh, siger, at den amerikanske Boeing-producent ikke skal forvente at få fat i de sorte bokse fra det nedstyrtede fly.

* Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, advarer mod "spekulationer" om årsagen til styrtet.

* Et øjenvidne til styrtet offentliggør en video på Twitter, der viser, at et brændende fly styrter ned og efterfølgende eksploderer, da det rammer jorden.

Torsdag:

* En amerikansk embedsmand siger, at USA's regering efter at have gennemset data fra satellitter har konkluderet, at flyet med høj sandsynlighed blev skudt ned af missiler.

* Flere personer tilslutter sig denne teori - heriblandt Canadas premierminister, Justin Trudeau, og den britiske premierminister, Boris Johnson.

* Lederen af Irans luftfartsmyndigheder svarer, at "det er umuligt, at et missil ramte det ukrainske fly".

* Den iranske regering inviterer eksperter fra alle de berørte lande til Iran for at deltage i efterforskningen af flystyrtet.

Fredag:

* Iran afviser fortsat alle meldinger om, at det var et iransk missil, der var skyld i, at flyet styrtede ned.

* Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, bliver informeret om, at flyet ved et uheld blev skudt ned. Han kræver informationerne offentliggjort.

* Ukrainske eksperter får adgang til de sorte bokse fra det ukrainske fly.

Lørdag:

* Natten til lørdag dansk tid erkender Irans militær på iransk stats-tv, at det "utilsigtet" kom til at skyde flyet ned. Det skete ifølge militæret som følge af "en menneskelig fejl".

* Det iranske militær oplyser, at flyet var tæt på et "følsomt militært område" tilhørende Irans Revolutionsgarde. Militæret lover, at de ansvarlige vil blive stillet til ansvar ved en militærdomstol.

* Den iranske udenrigsminister, Javad Zarif, skriver på Twitter, at nedskydningen var forårsaget af "en menneskelig fejl under en krise forårsaget af amerikansk eventyrpolitik, hvilket førte til flykatastrofen".

* Irans præsident, Hassan Rouhani, udtrykker på Twitter sin medfølelse for de efterladte og beklager "den store tragedie". Han kalder det desuden en "utilgivelig fejltagelse".

* Efter indrømmelsen udtaler Canadas premierminister, at hans regering forventer fuldt samarbejde med de iranske myndigheder om undersøgelsen af flystyrtet.

* Den ukrainske præsident kræver ligeledes en tilbundsgående undersøgelse, og at de ansvarlige bliver stillet til ansvar.

Kilder: AFP, Reuters.