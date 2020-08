OVERBLIK: Det ved vi om eksplosionen i Beirut

* Natten til onsdag melder Libanons sundhedsministerium, at mindst 78 personer er omkommet, og næsten 4000 andre er såret. Dødstallet frygtes at stige yderligere.

Her er, hvad vi ved om eksplosionen indtil videre:

* Eksplosionen skete på et lager fyldt med 2750 ton sprængfarlig ammoniumnitrat, der kan bruges både som gødning og til at lave bomber. Det siger Libanons indenrigsminister, Mohamed Fehmi.

Landets sikkerhedschef, Abbas Ibrahim, siger, at der blev opbevaret højeksplosivt materiale på havnen siden 2014.

* Ifølge Det Europæiske Middelhavs Seismologiske Center (EMSC) kunne eksplosionen mærkes i Cypern, der ligger mere end 230 kilometer fra Beirut.

* Flere brugere på sociale medier deler videoer af den kraftige eksplosion. Nogle af optagelserne ser ud til at vise to eksplosioner - først en mindre og derpå en kraftigere. Det er dog ikke blevet bekræftet officielt, at der var tale om flere eksplosioner.

* Libanons præsident, Michel Aoun, har tirsdag aften erklæret undtagelsestilstand de næste to uger.

Her er, hvad vi fortsat mangler svar på:

* Det er endnu uklart, hvad der har forårsaget eksplosionen, der er den voldsomste i Libanon i årevis.

* Det er uvist, om nogen kan holdes ansvarlige for eksplosionen.

* Det er uvist, hvor mange der i alt har mistet livet som følge af eksplosionen.

* Det er også uklart, hvor omfattende skaderne er.

Kilder: Reuters, BBC, AFP.