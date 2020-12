OVERBLIK: Det ved vi om den nye stamme af coronavirus

* Mandag 14. december meddelte den britiske regering, at der er fundet en ny variant af covid-19, der går under betegnelsen N501Y.

Her er, hvad vi ved om den nye virusstamme indtil videre:

Fundet af en ny variant af coronavirus i det sydøstlige England har fået flere lande, herunder Danmark, til at lukke al flytrafik fra hele Storbritannien.

* Lørdag viste foreløbige resultater fra en særlig britisk virusgruppe, Nervtag, at den nye variant er op til 70 procent mere smitsom end den gængse covid-19.

* N501Y ser ikke ud til at være mere dødelig, og den foreløbige konklusion er, at virusvarianten reagerer på vacciner.

* Britiske eksperter siger, at koncentrationen af varianten er særligt stor i London og det sydøstlige England, hvorfor regeringen søndag beordrede en hård nedlukning af områderne. Folk må ikke forlade området uden særlig tilladelse.

* Nedlukningen gælder i første omgang til 30. februar, men kan ifølge den britiske sundhedsminister komme til at vare flere måneder.

* FN's Verdenssundhedsorganisation (WHO) meldte søndag, at den følger situationen, og at man vil iværksætte flere undersøgelser.

* Ifølge SSI er der ni genetiske ændringer i den nye variants spike-protein. Spike-proteinet sidder på virussets overflade, som virusset bruger til at hæfte sig fast til kroppens celler. Syv af ændringerne er mutationer. I den danske minkvariant, der blev kendt som cluster 5, blev der fundet syv genetiske ændringer.

* Der er blevet påvist ni tilfælde af den nye virusstamme i Danmark. Af dem var seks i Storkøbenhavn og tre i Nordjylland på samme adresse.

* Adskillige europæiske lande er ikke stødt på varianten endnu, men flere EU-lande valgte søndag at lukke fly- og togtrafik til og fra Storbritannien.

Kilder: Statens Serum Institut, gov.uk, WHO, Reuters.