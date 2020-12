OVERBLIK: Det ved vi om den nye stamme af coronavirus

I Danmark er der også fundet tilfælde af virusstammen. Statens Serum Institut (SSI) fastholder, at den hverken er ekstra farlig eller til skade for en vaccine.

Fundet af en ny variant af coronavirus i det sydøstlige Storbritannien har fået premierminister Boris Johnson til at indføre stramme restriktioner i juleperioden for en stor del af briterne.

Her er, hvad vi ved om den nye virusstamme indtil videre:

* Den nye variant går under navnet N501Y og menes at være opstået i det sydøstlige England i hovedstaden London eller byen Kent.

* Virusvarianten har spredt sig hurtigt og er nu den mest udbredte variant af coronavirus i London og det østlige England.

* I London var 62 procent af sidste uges smittede smittet med den nye variant.

* Britiske analyser anslår, at virusset kan være op til 70 procent mere smitsomt, hvilket kan øge kontakttallet med cirka 0,4 point.

Kontakttallet i Danmark er senest opgjort til 1,2, hvilket betyder at 10 mennesker i gennemsnit smitter 12 andre. Øges kontakttallet med 0,4 betyder det, at 10 mennesker i gennemsnittet vil smitte 16 andre.

* Det er endnu ikke påvist, at den nye variant skulle gøre folk mere syge end andre coronavarianter.

* Der er heller ikke noget, der tyder på, at den nye virusstamme skulle være mere resistent over for en vaccine.

* Ifølge SSI er der ni genetiske ændringer i den nye variants spike-protein. Spike-proteinet sidder på virussets overflade, som virusset bruger til at hæfte sig fast til kroppens celler. Syv af ændringerne er mutationer. I den danske minkvariant, der blev kendt som cluster 5, blev der fundet syv genetiske ændringer.

* Der er blevet påvist ni tilfælde af den nye virusstamme i Danmark. Af dem var seks i Storkøbenhavn og tre i Nordjylland på samme adresse.

Kilder: Statens Serum Institut, Reuters.