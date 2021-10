OVERBLIK: Det ved vi om angrebet i Kongsberg

* Politiet bad i den forbindelse byens borgere om at holde sig inden døre.

* Godt en halv time senere - klokken 18.47 - blev den formodede gerningsmand anholdt af politiet efter en konfrontation, hvor politiet måtte affyre varselsskud.

* Mindst fem personer er dræbt. Ofrenes køn eller alder kendes ikke på nuværende tidspunkt.

* To andre er alvorligt sårede - heriblandt en politibetjent, der ikke var på job, da angrebet fandt sted. De bliver i øjeblikket behandlet på intensivafdelingen på sygehuset i Kongsberg, men skulle ikke være i livsfare.

* Den formodede gerningsmand skulle i løbet af sin tid på fri fod have bevæget sig over et større område i Kongsberg. Her angreb han blandt andet en Coop Extra-forretning i byens centrum.

* Politiet oplyste på et pressemøde klokken 20.30, at man anså situationen for at være under kontrol. Politiet er dog natten til torsdag stadig massivt til stede i Kongsberg og har afspærret en stor del af byen.

* Norsk politi har ikke ønsket at offentliggøre alder eller andre oplysninger om gerningsmanden, der ifølge politiet har handlet alene. Manden blev efter anholdelsen kørt til arresten i Drammen.

* Motivet for angrebet er også ukendt. Politichef i Sør-Øst politidistrikt Øyvind Aas sagde på et pressemøde onsdag aften, at "det er naturligt at undersøge, om der er tale om en terrorhandling".

* I forbindelse med hændelsen i Kongsberg blev en politihelikopter indsat i luften over byen. Ifølge avisen VG blev politiets bombegruppe også sendt til stedet.

* Den norske efterretningstjeneste, PST, er desuden blevet orienteret om sagen.

* Som en del af efterforskningen undersøger norsk politi natten til torsdag Quality Hotel i Kongsberg. Det vides endnu ikke, hvad der ligger til grund for dette.

