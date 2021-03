OVERBLIK: Det skete i George Floyds sidste minutter

En obduktionsrapport af George Floyd viste, at han døde af kvælning og tryk mod ryggen.

Her er et overblik over, hvad der skete i minutterne op til og efter George Floyds død.

* Cirka klokken 20.00:

Politiet modtager en anmeldelse fra en købmand i Minneapolis. Ifølge købmanden har en kunde forsøgt at bruge en falsk 20 dollarseddel som betaling for en pakke cigaretter. Kunden er George Floyd. Han virker ifølge købmanden beruset. En obduktion viste efterfølgende, at Floyd havde fentanyl og metamfetamin i blodet.

* Cirka klokken 20.08:

Betjentene Alexander Kueng og Thomas Lane ankommer til adressen. Floyd sidder sammen med to personer i sin bil, der er parkeret rundt om hjørnet.

Da betjentene nærmer sig bilen, beder de ham tage hænderne op. Sekunder efter åbner Floyd døren og undskylder, men kort efter trækker en af betjentene sin pistol.

Betjentene får Floyd ud af bilen og lægger ham i håndjern på den anden side af gaden.

* Cirka klokken 20.14:

Betjentene forsøger at få Floyd ind på bagsædet i deres politibil. Floyd kaster sig mod jorden og siger, at han ikke vil sætte sig ind i bilen, fordi han er klaustrofobisk og angst. I flere minutter forsøger politiet at få ham på plads på bagsædet.

Cirka klokken 20.17:

Betjentene Derek Chauvin og Tou Thao ankommer. På dette tidspunkt sidder Floyd på bagsædet, men Chauvin river ham ud, og Floyd ender igen på jorden.

* Cirka klokken 20.19:

Chauvin placerer nu sit knæ på Floyds nakke. Kueng og Lane knæler på hans ben og håndled, mens Thao holder tilstedeværende på gaden væk.

Imens Floyd holdes nede, siger han adskillige gange, at han ikke kan trække vejret. Han råber "dræb mig ikke", og kalder på sin mor.

Han mister langsomt bevidstheden i løbet af minutterne på asfalten. Folk på gaden beder politiet om at stoppe og lade Floyd få luft. Efter seks minutter på asfalten tjekker Kueng hans puls. Der er ingen puls.

* Klokken 20.27:

En ambulance ankommer. Chauvin har stadig sit knæ på Floyds nakke. Efter et minut bæres Floyd ind i ambulancen. 21.25 erklæres han død på hospitalet.

Kilder: New York Times, CNN, BBC og NZ Herald.