OVERBLIK: Det skal du holde øje med i Muellers forklaring

Her skal han for første gang svare på spørgsmål fra medlemmer af retsudvalget og efterretningsudvalget i Repræsentanternes Hus om den Rusland-rapport, han offentliggjorde i april.

Mullers vidneudsagn bliver transmitteret live på tv.

Her er nogle af de ting, du skal holde øje med:

* Demokraternes strategi:

Hvert medlem af henholdsvis retsudvalget og efterretningsudvalget får fem minutter til at stille spørgsmål til Mueller. Derfor er det ventet, at Demokraterne nøje har planlagt, hvordan de skal udspørge ham.

Demokraterne vil forsøge at fremhæve de dele af rapporten, der giver et billede af præsident Donald Trump som en, der er villig til at hindre efterforskningen, hindre offentliggørelsen af skadelige oplysninger samt påvirke potentielle vidner.

* Momentum til en rigsretssag:

Et voksende antal demokrater i Repræsentanternes Hus ønsker at indlede en rigsretssag mod Trump, og Muellers vidneudsagn kan blive et afgørende punkt, som kan få flere til at støtte dette.

Formanden for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, samt det demokratiske lederskab har hidtil være imod en rigsretssag mod Trump. Men samtidig har de gjort det klart, at der endnu ikke er blevet truffet en officiel beslutning omkring dette, fordi man venter på netop Muellers vidneudsagn.

* Følger præsidenten med?

Præsident Donald Trump har sagt, at han ikke skal se Robert Muellers vidneudsagn i Kongressen.

* Offentlighedens dom:

De efterfølgende vurderinger af Muellers vidneudsagn på Twitter og tv vil kunne forme, hvordan offentligheden i sidste ende opfatter onsdagens høring.

* Vil Muellers vidneudsagn komme til at ændre noget?

Robert Muellers Rusland-rapport blev offentliggjort i april i år efter knap to års efterforskning. I rapporten afviser Mueller at konkludere, om Trump skal retsforfølges for at hindre retfærdigheden i at ske fyldest eller ej. Samtidig vil han ikke udelukke, at præsidenten har begået en forbrydelse.

Det er usandsynligt, at Mueller under onsdagens høring vil afsløre nye oplysninger. Tidligere har han udtalt, at "rapporten er mit vidneudsagn".

Høringen begynder onsdag klokken 08.30 lokal tid i Washington D.C., hvilket er klokken 14.30 dansk tid. Først skal Mueller udspørges af retsudvalget og derefter af efterretningsudvalget.

Kilde: dpa