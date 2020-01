OVERBLIK: Det skal der ske i rigsretssagen

Donald Trump indgav et referat af det forsvar, hans advokater vil fremføre i rigsretssagen. Heri kræver advokaterne, at Senatet afviser anklagerne mod Trump og frifinder ham.

Herunder kan du få et overblik over, hvad der skete 20. januar, og hvad der skal ske i de kommende dage i rigsretssagen:

* 21. januar:

Den republikanske leder af Senatet, Mitch McConnell, fremlægger et forslag til, hvilke regler der skal være under rigsretssagen. Senatet skal senere stemme om forslaget.

I forslaget bliver der ikke lovet, hvorvidt vidner må blive indkaldt til afhøring. I forslaget får anklagerne fra Repræsentanternes Hus og Trumps forsvarer hver 24 timer til at afgive de indledende bemærkninger. De bliver delt op i fire sessioner af 12 timer.

Repræsentanternes Hus har indtil klokken 18 dansk tid til at gøre indsigelse mod Det Hvide Hus' forsvar.

Selve rigsretssagen forventes at begynde klokken 19 dansk tid og vil køre seks dage om ugen, hvor kun søndag vil være en fridag.

Senatet kan stemme når som helst om Mitch McConnells forslag til regelsættet ved rigsretssagen. Senatet kan også blot stemme de dele af forslaget igennem, der vedrører den første fase af rigsretssagen.

Demokrater i Senatet forventes at forsøge at ændre i McConnells foreslåede regler og kræve, at vidner må indkaldes.

Når reglerne bliver vedtaget, vil de medlemmer af Repræsentanternes Hus, der er udpeget som anklagere i sagen, afgive deres indledende bemærkninger mod Donald Trump. Det er stadig uklart, om det sker tirsdag eller onsdag.

Når anklagerne er færdige, får præsidentens hold af advokater muligheden for at afgive deres indledende bemærkninger. Under de to bemærkninger vil senatorer sidde som nævningeting og må ikke udtale sig.

Efter åbningsbemærkningerne fra de to parter får senatorerne mulighed for at stille spørgsmål til begge parter.

* Slut januar til start februar:

Demokraterne ventes at blive ved med at presse på for, at vidner må afhøres i rigsretssagen.

Hvis Mitch McConnells regelsæt om første fase af rigsretssagen som ventet bliver stemt igennem, skal senatorer, kort tid efter at rigsretssagen er begyndt, stemme om, hvorvidt vidner skal være tilladt.

Hvis Senatet vælger at indkalde vidner, skal vidnerne først bekræfte deres udsagn ved ed i et lukket rum, og herefter skal Senatet afgøre, om vidnerne må vidne offentligt.

Hvis Senatet ikke tillader vidner, kan der stemmes om, hvorvidt der må gives afsluttende bemærkninger fra de to parter.

* 4. februar.

Donald Trump skal efter planen afgive den årlige State og the Union-tale til USA's befolkning i Kongressen.