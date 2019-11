OVERBLIK: Det sagde prins Andrew i kritiseret interview

Prins Andrew er blevet voldsomt kritiseret for et interview om sit forhold til den afdøde Jeffrey Epstein.

Hvorfor besøgte Storbritanniens prins Andrew den dømte sexforbryder Jeffrey Epstein i New York? Kendte han til Epsteins påståede omgang med mindreårige piger?

Og havde prins Andrew selv sex med en ung kvinde (Virginia Roberts) fra kredsen omkring Jeffrey Epstein? En lang række spørgsmål om prinsens kontakt til den nu afdøde finansmand blev stillet i et interview på BBC lørdag.

Læs et udsnit af spørgsmålene og svarene fra interviewet her:

Spørgsmål: Du overnattede hjemme hos en dømt sexforbryder?

- Det var et bekvemt sted at overnatte. Jeg har gennemgået dette i mit hoved så mange gange. Når alt kommer til alt - i bagklogskabens lys - var det bestemt forkert at gøre.

- Men på det tidspunkt følte jeg, at det var det mest hæderlige og rigtige at gøre, og jeg indrømmer fuldt ud, at min dømmekraft sandsynligvis var farvet af min tendens til at være for hæderlig, men det er nok bare, sådan det er.

Spørgsmål: Fortryder du hele dit venskab med Epstein?

- Stadig ikke, og grunden til det er, at de mennesker, jeg mødte, og de muligheder, jeg fik - enten af ham eller på grund af ham - var meget brugbare.

- Han var ikke selv så tæt på mig, som du måske tror, vi var ikke så tætte. Så derfor ja, jeg ville opholde mig i hans hjem, men det var på grund af hans kæreste, ikke på grund af ham.

Spørgsmål: En af de kvinder, der har anklaget Epstein - Virginia Roberts - har fremsat beskyldninger mod dig også. Hun siger, at hun mødte dig i 2001 (...) Hun havde sex med dig (...) Dit svar?

- Jeg har ingen erindring om nogensinde at have mødt denne kvinde, overhovedet ikke.

Spørgsmål: Hun har været meget specifik om den aften. Hun har beskrevet, at hun dansede med dig. Og at du svedte voldsomt (...)?

- Der er et lille problem med sveden, fordi jeg har en besynderlig medicinsk lidelse, som består i, at jeg ikke svedte på det tidspunkt (...) fordi jeg havde fået det, jeg vil beskrive som en overdosis af adrenalin i Falklandskrigen, da jeg blev beskudt. Det var næsten umuligt for mig at svede.

Spørgsmål: Er der nogen mulighed for, at du kan have haft sex med denne unge kvinde eller en hvilken som helst anden unge kvinde - handlet af Jeffrey Epstein - i nogen af hans boliger?

- Hvis du er en mand, er det en positiv handling at have sex med nogen. Du er nødt til at tage affære på en positiv måde, og hvis du forsøger at fortrænge det, er det meget svært at glemme en positiv handling, og jeg erindrer ingenting.

Kilde: BBC.