OVERBLIK: Det sagde kandidaterne under tv-debatten

- Jeg tror, at hun (Amy Coney Barrett) vil være fremragende. Vi vandt valget, og derfor har vi ret til at vælge hende.

Her er et udpluk af nogle af de ting, der blev sagt under den første tv-debat mellem Donald Trump og Joe Biden natten til onsdag dansk tid:

Biden:

- Vi bør vente (med at godkende en ny højesteretsdommer). Vi bør vente og se, hvad resultatet af præsidentvalget bliver.

* Sundhed:

Biden:

- Alle her ved, at han (Trump) er en løgner.

- Er der nogen, der har nogen idé om, hvad denne klovn laver?

- Han har ingen plan for sundhedsydelser. Faktum er, at denne mand ikke har nogen idé om, hvad han taler om.

* Coronapandemien:

Biden:

- Du bør skifte golfbanen ud med Det Ovale Værelse og få demokrater og republikanere til at samarbejde og finansiere det, der er nødvendigt for at redde liv.

Trump:

- Du (Biden) syntes ikke, at vi skulle have lukket vores land for Kina, fordi du mente, det ville være forfærdeligt.

- Vi har gjort et fantastisk stykke arbejde. Og jeg kan godt sige dig, Joe. Du kunne aldrig have gjort det, jeg har gjort. Du har det ikke i dig.

* Raceuro:

Biden:

- Dette er en præsident, som har gjort alt for at forsøge at skabe racistisk had og racistisk splittelse.

Trump:

- Du (Biden) har behandlet det sorte samfund lige så dårligt som nogen anden i dette land.

* Uroligheder i amerikanske byer:

Trump:

- Jeg kan godt fortælle dig, at folk i dette land ønsker og kræver lov og orden.

Biden:

- Du har intet gjort for at berolige demonstranterne. Du hælder bare benzin på bålet.

- Under denne præsident er vi blevet svagere, sygere, mere splittede og mere voldelige.

Kilde: Reuters