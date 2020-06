OVERBLIK: Det har lægerne lært af et halv år med coronavirus

Der har været meget at lære for de læger verden over, der i løbet af det seneste halve år har behandlet patienter med coronavirus.

Søndag har antallet af bekræftede smittetilfælde på verdensplan oversteget ti millioner, mens dødstallet hastigt nærmer sig 500.000.

Her er et overblik over, hvad lægerne har lært om coronavirusset:

* Patienter med coronavirus har risiko for blodpropper, og blodfortyndende medicin kan hjælpe.

* Det kan have en gavnlig effekt at lade patienter ligge på maven. Det kan lette presset på lungerne og mindske behovet for hjælp til at trække vejret.

* ud over åndedrætsorganerne og lungerne kan coronavirus også angribe flere andre organer. Herunder hjertet, leveren, nyrerne og hjernen.

* Den mest lovende behandling ser indtil videre ud til at være det antivirale lægemiddel Remdevisir, hormonpræparatet dexamethason og blodplasma fra bloddonorer, som allerede har haft sygdommen og har dannet antistoffer mod den.

* En offensiv teststrategi og hurtige testresultater kan hjælpe med at lette presset på hospitalerne.

* Vidensdeling på tværs af landegrænser er afgørende.

* Forebyggelse er vigtigt. Lægerne er afhængige af, at befolkningen tager deres forholdsregler - eksempelvis ved at holde god hygiejne, bære ansigtsmaske og holde afstand.

Her er de største ubesvarede spørgsmål:

* Præcis hvilke behandlinger vil være mest effektive for hvilke patienter?

* Hvor hurtigt kan behandlinger såsom Remdevisir blive udbredt til hele verden?

* Hvor lang tid tager det for coronapatienter at komme sig over sygdommen?

* Hvad er de langsigtede sundhedsmæssige konsekvenser af sygdommen?

Kilder: Reuters.