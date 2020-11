OVERBLIK: Der er tæt løb om pladserne i Senatet

Der ser onsdag over middag dansk tid ud til at være tæt løb mellem Demokraterne og Republikanerne om at vinde pladser i Senatet, som der var valg til tirsdag samtidig med præsidentvalget.

Onsdag eftermiddag bliver der stadig talt stemmer, og her står Republikanerne til en lille overvægt af pladser i Senatet.

Der kæmpes om 35 af de 100 pladser i Kongressens overhus.

Læs mere om Senatet og den foreløbige stilling her:

* Senatet har 100 medlemmer.

* Medlemmerne vælges for seks år ad gangen. Omkring en tredjedel er på valg hvert andet år.

* Hver af USA's 50 stater har to senatorer, uanset hvor mange eller få der bor i den enkelte stat.

* Den nuværende fordeling i Senatet er 53 republikanere, 47 demokrater (heraf to erklærede uafhængige, Bernie Sanders og Angus King, som i praksis regnes som en del af den demokratiske gruppe).

* Onsdag eftermiddag dansk tid, hvor en del stemmer er talt op, står Republikanerne til at få 47 af pladserne i Senatet, mens Demokraterne står til at få 46.

* Der er behov for mindst 51 pladser, for at et parti kan få direkte flertal i Senatet.

* Ved stemmelighed i Senatet 50/50 træder vicepræsidenten ind som den afgørende stemme. Dermed har det parti, der vinder præsidentvalget en fordel, hvis partierne ender med lige mange pladser i Senatet.

* Senatet udgør sammen med Repræsentanternes Hus den lovgivende magt.

* Senatet kan fremsætte lovforslag og godkende eller forkaste de internationale traktater, som præsidenten indgår.

* Senatet godkender eller forkaster præsidentens kandidater til fremtrædende poster, herunder ministre, ambassadører og dommere til højesteret og føderale domstole.

* Senatet høres ofte i større udenrigspolitiske sager.

* Ved valget tirsdag blev der stemt om pladser i Senatet i 34 delstater. I sydstaten Georgia var der to valg - et almindeligt senatsvalg og et suppleringsvalg. I Arizona har der også været et suppleringsvalg om det mandat, som republikaneren John McCain havde indtil sin død i 2018.

Der skal være omvalg i staten Georgia i januar mellem de to bedst placerede senatskandidater, hvis ingen i første runde får mindst 50 procent af stemmerne.

Kilder: US Information Service og CNN.