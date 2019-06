OVERBLIK: Den svære vej mod brexit

* 23. juni 2016: Et lille flertal af briterne stemmer for at forlade EU. Stemmefordelingen lyder 51,9 procent for og 48,1 procent imod.

Her kan du få et overblik over de vigtigste hændelser på vejen mod brexit:

Det er søndag tre år siden, at briterne ved en folkeafstemning besluttede, at Storbritannien skulle forlade EU.

* 11. juli 2016: Theresa May bliver valgt som ny formand for Det Konservative Parti. Hun overtager dermed posten som premierminister efter David Cameron, der trak sig fra britisk politik, efter briterne stemte for at forlade EU.

* 29. marts 2017: Storbritannien meddeler officielt EU, at landet vil melde sig ud af samarbejdet. Det sætter gang i to års nedtælling til et britisk EU-exit.

* 8. juni 2017: Theresa May og de konservative mister flertallet i parlamentet efter et valg, som May havde udskrevet i håbet om at styrke sit parti.

* 12. juli 2018: Premierminister Theresa May fremlægger en længe ventet hvidbog med planer for fremtidens forhold til EU.

* 25. november 2018: EU's stats- og regeringschefer godkender en skilsmisseaftale indgået med den britiske regering.

* 14. januar 2019: I det britiske parlament bliver skilsmisseaftalen nedstemt første gang. Det sker efterfølgende yderligere to gange.

* 21. marts 2019: På et topmøde giver EU grønt lys til at udskyde brexit til 22. maj - hvis aftalen vedtages i London senest 20. marts. Ellers skal briterne komme med en plan før 12. april.

* 27. marts 2019: Otte alternative brexitforslag nedstemmes i Underhuset.

* 10. april 2019: De 27 øvrige EU-lande giver for anden gang briterne lov til at forlænge fristen for brexit. Denne gang til 31. oktober 2019.

* 24. maj 2019: Theresa May meddeler sin tilbagetræden, efter at det er mislykkedes for hende at få parlamentets opbakning til skilsmisseaftalen. Hun forbliver på posten indtil en ny partileder er valgt.

* 22. juni 2019: Der indledes en urafstemning blandt Det Konservative Partis 160.000 medlemmer om, hvorvidt tidligere udenrigsminister Boris Johnson eller den nuværende udenrigsminister, Jeremy Hunt, skal være partiets næste leder og dermed premierminister. Resultatet ventes sidst i juli.

Kilder: Reuters, BBC, AP, AFP.