OVERBLIK: Den mystiske sag om milliardærfrues forsvinden

Den 70-årige norske milliardær Tom Hagen blev i sidste uge anholdt og sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru, Anne-Elisabeth Hagen, der forsvandt fra sit hjem 31. oktober 2018.

Her kan du få et overblik over, hvordan sagen er forløbet.

* 31. oktober 2018: 68-årige Anne-Elisabeth Hagen forsvinder fra sit hjem i Lørenskog nær Oslo. Hun er angiveligt forsvundet mellem klokken 9.15 og 13.30. Hendes mand, Tom Hagen, kommer hjem omkring klokken 13.30 og kontakter politiet cirka en halv time senere.

* 9. januar 2019: Norsk politi fortæller for første gang offentligt om sagen. Politiet havde indtil da holdt sagen hemmelig på grund af alvorlige trusler mod Anne-Elisabeth Hagens liv.

Der er blevet fremsat krav om ni millioner euro - 67 millioner kroner - i løsepenge, der skal betales i kryptovalutaen monero.

* 11. februar 2019: Det kommer frem, at der har været ny kontakt mellem påståede gerningsmænd og Anne-Elisabeth Hagens familie. Der er fortsat kun tale om envejskommunikation.

* 26. juni 2019: Politiet oplyser, at det har ændret teori i sagen. Det vurderes nu mindre sandsynligt, at der er tale om en kidnapning med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er nu, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet dræbt.

* 13. september 2019: Tekniske spor betyder, at politiet nu tror, at Anne-Elisabeth Hagen er blevet dræbt allerede 31. oktober, og at hun efterfølgende er blevet fjernet fra hjemmet af en eller flere gerningsmænd.

* 28. april 2020: Tom Hagen bliver pågrebet i en politiaktion i Lørenskog. Han bliver sigtet for drab eller medvirken til drab på sin hustru.

* 29. april 2020. Hagen varetægtsfængsles i fire uger. Han kærer kendelsen.

* 7. maj 2020. Landsretten beslutter, at den vil løslade Hagen. Anklagemyndigheden kærer dog kendelsen til højesteret. Hagen forbliver derfor varetægtsfængslet, indtil højesteret har taget stilling til sagen.

Kilde: NTB.