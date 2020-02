OVERBLIK: Den lange vej til Det Hvide Hus

Præsidentvalgkampen i USA er et langt og hårdt udskillelsesløb.

Tirsdag har delstaten New Hampshire afholdt primærvalg, som led i at udnævne Demokraternes kandidat, der til november skal op imod den siddende præsident, Donald Trump, der repræsenterer Republikanerne.

Undervejs skal de mange kandidater igennem debatter, primærvalg, vælgermøder og partikonventer.

Læs mere om processen - måned for måned - her:

* Februar:

De første vælgermøder i Iowa er overstået. Her kunne Pete Buttigieg trække sig ud som sejrherre med en meget smal margin ned til Bernie Sanders.

Tirsdag 11. februar er der primærvalg i New Hampshire. Her fører Bernie Sanders i meningsmålingerne.

Herefter er der primærvalg i delstaterne Nevada og South Carolina.

* Marts:

Tirsdag den 3. marts er såkaldt "Super Tuesday", hvor hele 14 stater stemmer på samme dag, herunder de to største, Californien og Texas.

Også tirsdag den 10. marts og tirsdag den 17. marts er store primærvalgsdage, hvor der bliver tildelt mange delegerede, blandt andet fra Florida og Illinois.

Efter de valg vil mange kandidater formentlig trække sig fra kapløbet.

Demokraterne planlægger en enkelt debat i månedens løb.

* April:

Måneden starter med mindre primærvalg, mens højdepunktet er tirsdag den 28. april, hvor New York og Pennsylvanias delegerede fordeles.

Medmindre der er dødt løb mellem to topkandidater efter de valg, vil der være pres på alle andre end den førende for at trække sig.

Den sidste demokratiske kandidatdebat ventes også at finde sted i april.

* Maj:

Demokraterne holder yderligere seks primærvalg i mindre stater som Indiana og Oregon.

* Juni:

Tirsdag den 2. juni afholder de sidste af de 50 stater deres primærvalg.

På det her tidspunkt vil Demokraternes præsidentkandidat næsten med sikkerhed være fundet.

Vedkommende kan derfor koncentrere sig om at føre valgkamp i hele landet og udvælge en kandidat til posten som vicepræsident.

* Juli:

Demokraterne holder partikonvent fra den 13. til den 16. juli i Milwaukee, Wisconsin, hvor præsidentkandidaten officielt udnævnes.

Typisk udnævnes vicepræsidentkandidaten i dagene eller ugerne op til konventet.

* August:

Republikanerne holder partikonvent i Charlotte, North Carolina. Det løber fra den 24. til 27. august.

Donald Trump har faktisk udfordrere i partiet, men han forventes at slå dem uden besvær i sit partis primærvalg og blive genudnævnt som præsidentkandidat.

* September:

Første debat mellem de to præsidentkandidater er planlagt til den 29. september i Indiana. Donald Trump har dog sået tvivl om, hvorvidt han vil deltage.

* Oktober:

To yderligere debatter mellem præsidentkandidaterne er programsat til den 15. oktober i Michigan og den 22. oktober i Tennessee.

Desuden er der lagt op til debat mellem vicepræsidentkandidaterne den 7. oktober i Utah.

* November:

Tirsdag den 3. november er valgdag i hele USA. Vinderen af flest valgmænd fra de enkelte stater indsættes eller genindsættes som præsident i januar 2021.

Kilder: The New York Times, usa.gov.