OVERBLIK: De tre nøglefigurer i tysk trafiklyskoalition

Her kan du blive klogere på de tre hovedpersoner i den mulige koalition:

* Olaf Scholz (63 år) - fra socialdemokratiske SPD.

Scholz er født i den vesttyske by Osnabrück og opvokset i Hamburg.

Han har været medlem af SPD siden 1975 og har blandt andet en fortid som borgmester i Hamburg. Han er i dag finansminister og vicekansler. Blev valgt som den socialdemokratiske kanslerkandidat allerede i august 2020.

Privat har han været gift med socialdemokraten Britta Ernst siden 1998.

* Christian Lindner (42 år) - fra det liberale FDP.

Lindner er født i Wuppertal i Nordrhein-Westfalen i det vestlige Tyskland.

Han meldte sig ind i FPD som gymnasieelev i 1995. Han blev senere valgt som formand for FDP i sin hjemstat, Nordrhein-Westfalen, og var med til at sikre partiet et godt delstatsvalg i 2012.

Han overtog formandsposten for FPD i december 2013, efter at partiet havde haft et historisk ringe valg, hvor det ikke kom over spærregrænsen.

Danner privat par med journalisten Franca Lehfeldt. Han har ingen børn.

* Annalena Baerbock (40 år) - fra miljøpartiet De Grønne.

Baerbock er født i Hannover i den nordvestlige delstat Niedersachsen.

Har været medlem af De Grønne siden 2005 og blev i 2013 første gang valgt til Forbundsdagen for partiet. I januar 2018 blev hun valgt som leder af partiet sammen med Robert Habeck.

Blev i april 2021 valgt som De Grønnes kanslerkandidat.

Privat er hun gift med Daniel Holefleisch. Parret har to døtre.

Kilder: De Grønne, Den Store Danske, Der Spiegel, Politico, SPD.