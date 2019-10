OVERBLIK: De tre breve fra Johnson til Tusk

Efter en afstemning i det britiske Underhus var Boris Johnson tvunget til at anmode om at udsætte brexit.

Ifølge en britisk regeringskilde har den britiske premierminister, Boris Johnson, sendt tre breve til EU's præsident, Donald Tusk, hvor der formelt bliver anmodet om en udskydelse af brexit.

Herunder får du et overblik over, hvad indholdet er i de tre breve.

* Det første brev indeholder et billede af en tekst fra den såkaldte "Benn-forordning", som dikterer, at premierministeren må bede EU om en yderligere udskydelse af brexit. Dette brev har Boris Johnson nægtet at skrive under på.

I brevet står der:

- Det britiske parlament har vedtaget "the European Union (Withdrawal) (No. 2) Act 2019" (forordning, der kræver, at premierministeren anmoder om at udskyde brexit under visse betingelser, red.). Den betinger, at Hendes Majestæts regering anmoder om en udsættelse af perioden, der er fremsat ved artikel 50(3) i EU-traktaten samt anvendt i artikel 106a i Euratom-traktaten, som for øjeblikket udløber klokken 23.00 GMT den 31. oktober 2019, til klokken 23.00 GMT den 31. januar 2020.

- Jeg skriver derfor for at informere Det Europæiske Råd om, at Storbritannien anmoder om en yderligere udskydelse til den tid, der er fremsat ved artikel 50(3) i EU-traktaten samt anvendt i artikel 106a i Euratom-traktaten. Storbritannien agter, at denne tidsperiode slutter klokken 23.00 GMT den 31. januar 2020. Hvis partierne formår at ratificere inden den dato, foreslår regeringen, at tidsperioden bliver afsluttet før tid.

* Det andet brev indeholder en følgeskrivelse fra Det Forenede Kongeriges repræsentant ved EU, Sir Tim Barrow, der forklarer, at det første brev lever op til lovene vedtaget i det britiske parlament.

* Det tredje brev indeholder en tekst, hvor Boris Johnson skriver, at en udsættelse af brexit vil være en fejl. Det brev er underskrevet af premierministeren.

En EU-korrespondent for det britiske medie Financial Times har delt brevet på Twitter.

I brevet står der:

- Jeg har gjort det klart, siden at jeg blev premierminister og over for parlamentet igen i dag, at min og regeringens holdning er, at en yderligere udskydelse vil skade Storbritanniens og vores EU-partneres interesser og vores forhold.