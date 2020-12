OVERBLIK: Danske EU-politikere er lettede over handelsaftale

I 11. time er EU og Storbritannien juleaftensdag nået til enighed om en handelsaftale.

Aftalen på omkring 2000 sider skal nu gennemlæses og godkendes af det britiske underhus, EU-Parlamentet og EU's medlemslande.

Her kan du få et overblik over reaktionerne på aftalen fra danske politikere i Bruxelles:

* Morten Løkkegaard, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre:

- Brexit-aftalen på plads. Julefreden sikret - med blandede følelser: Lettelse, men også tristhed. Så lange forhandlinger for at gøre et samarbejde ringere - og for at undgå katastrofe. Nu skal vi i Europa-Parlamentet se på aftalen, forhåbentligt uden ubehagelige overraskelser, skriver han på Twitter.

* Morten Helveg Petersen, medlem af Europa-Parlamentet for Radikale Venstre:

- Formentligt så god en aftale som muligt. Men til hvilken nytte? Hvem gavner den? Godt at få overstået, så vi kan komme videre, men alligevel trist, skriver han på Twitter.

* Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet:

- Glædelige nyheder her på juleaftensdag. Der er endelig en aftale om EU's samhandel med Storbritannien efter brexit. Er spændt på at læse teksten, men alene det, vi undgår "no deal" er en lettelse. En aftale er bedre end ingen. Samarbejde mellem EU og Storbritannien fortsætter, skriver hun på Twitter.

* Peter Kofod, medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti:

- Dejligt at der endelig blev indgået en brexit-aftale. Ser frem til at blive klogere på aftalen i den kommende tid. Vigtigt med et godt, stærkt og venskabeligt samarbejde med vores britiske naboer, skriver han på Twitter.