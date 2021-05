OVERBLIK: Danmark går længere end andre med vaccine-farvel

Samme beslutning har sundhedsmyndigheder i Danmark truffet, og dermed går Norge og Danmark længere end andre lande, når det kommer til at droppe vaccinen fra AstraZeneca.

Her er en liste over, hvad en række andre lande har gjort. Listen er ikke udtømmende:

* Australien: Personer under 50 år anbefales at få Pfizers vaccine i stedet for AstraZeneca.

* Brasilien: Har suspenderet brugen af vaccinen til gravide.

* Bulgarien: Har suspenderet brugen af vaccinen for kvinder under 60 år.

* Canada: Satte i april vaccinationer på pause for personer under 55 år. Flere områder tilbyder nu vaccinen til personer over 40 år.

* Cypern: Tilbyder vaccinen til alle.

* Estland: Har suspenderet brugen af vaccinen til personer under 60 år.

* Finland: Har suspenderet brugen af vaccinen til personer under 65 år.

* Frankrig: Tilbyder kun vaccinen til personer over 55 år. Personer under 55 år, der har fået første stik med AstraZeneca-vaccinen, anbefales at få andet stik med en anden vaccine.

* Holland: Har suspenderet brugen af vaccinen til personer under 60 år.

* Irland: Har suspenderet brugen af vaccinen til personer under 50 år.

* Italien: Har anbefalet, at vaccinerne ikke bliver givet til personer under 60 år.

* Letland: Tilbyder vaccinen til alle.

* Litauen: Tilbyder vaccinen til alle.

* Mexico: Tilbyder på nuværende tidspunkt vaccinen til alle, men undersøger den nærmere.

* Norge: Vaccinen bliver ifølge den norske avis VG taget ud af landets vaccinationsprogram.

* Portugal: Vil ikke tilbyde vaccinen til personer under 60 år.

* Rumænien: Tilbyder vaccinen til alle.

* Slovakiet: Har stoppet brug af vaccinen for dem, der endnu ikke har fået første stik. Men man fortsætter med til at tilbyde andet stik til dem, der har fået første stik.

* Spanien: Har forlænget mellemrummet mellem første og andet vaccinestik med AstraZeneca til 16 uger for personer under 60 år.

* Storbritannien: Sundhedsmyndighederne har anbefalet, at personer under 40 år så vidt muligt skal tilbydes en anden vaccine.

* Sverige: Tilbyder ikke vaccinen fra AstraZeneca til personer under 65 år.

* Sydkorea: Tilbyder ikke vaccinen til personer under 30 år.

* Tyskland: Vil tilbyde vaccinen fra AstraZeneca til alle dem, der ønsker at få den. Har tidligere suspenderet brug af vaccinen til personer under 60 år.

* Ungarn: Tilbyder vaccinen til alle.

* Østrig: Tilbyder vaccinen til alle.

Kilde: Reuters.