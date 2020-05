OVERBLIK: Coronadødstallet i Norden stiger marginalt

Sverige har ofte et efterslæb i antallet af indberetninger om coronarelaterede dødsfald i weekender. Det seneste døgn er der registreret seks dødsfald i Sverige og sammenlagt otte for de nordiske lande. Her ses den svenske statsminister, Stefan Löfven, ved et pressemøde om virusudbruddet.

Foto: 10010 Janerik Henriksson/Tt/Ritzau Scanpix