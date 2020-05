OVERBLIK: Coronadødstallet i Norden runder 4300

Med et samlet befolkningstal i Sverige, Danmark, Finland, Norge og Island på 27,3 millioner svarer det samlede antal dødsfald til 16,1 per 100.000 indbyggere.

Hverken Færøerne eller Grønland har registreret dødsfald relateret til Covid-19.

Her er de akkumulerede dødstal frem til 01.00 onsdag. Tallet i parentes er dødstallet per 100.000 indbyggere. Der kan være forskel på landenes opgørelsesmetoder, hvorfor det kan være svært at sammenligne.

* Sverige: 3313 døde (32,4). 57 døde på 24 timer.

* Danmark: 527 døde (9,1). Tallet er nedjusteret fra 533.

* Finland: 275 døde (4,9). 4 døde 24 timer.

* Norge: 228 døde (4,2). 4 døde på 24 timer.

* Island: 10 døde (2,7). Ingen yderligere døde på 24 timer.

Kilder: Johns Hopkins University, Styrelsen for Patientsikkerhed, Landslægeembedet i Grønland.