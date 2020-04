OVERBLIK: Corona-dødstallet i de nordiske lande når 3017

Sverige melder søndag om et usædvanlig lavt antal nye dødsfald blandt personer, der er blevet smittet med coronavirus. Tallet skal dog tages med forbehold, da der særligt i weekenden er efterslæb i rapporteringerne fra de lokale myndigheder rundtom i Sverige. Her ses Sveriges statsminister på et pressemøde om coronasituationen i landet.

Foto: 11950 Ali Lorestani/Tt/Ritzau Scanpix