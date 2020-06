OVERBLIK: Briterne og EU forhandler om fremtiden på fjerde måned

Runden varede fire dage, og fiskeri har især været et stort punkt på dagsordenen. Parterne har dog ikke opnået fremskridt og er stadig langt fra hinanden.

EU og Storbritannien afsluttede fredag fjerde og sidste forhandlingsrunde om parternes fremtidige forhold, inden deadline for at forlænge overgangsperioden efter brexit nærmer sig 30. juni

De første forhandlinger blev indledt 2. marts i Bruxelles, men coronapandemien har også påvirket forløbet, der fra anden forhandlingsrunde har foregået som videokonference.

Få et overblik over forhandlingsforløbet her:

* 1. februar: Storbritannien er officielt ude af EU - overgangsperioden begynder.

* 25. februar: EU-landene godkender på et møde EU-Kommissionens plan for forhandlingerne med Storbritannien, som EU-forhandler Michel Barnier står i spidsen for.

* 2. marts: Første forhandlingsrunde mellem EU og Storbritannien begynder i Bruxelles.

* 18. marts: De fysiske forhandlinger i anden runde bliver aflyst på grund af coronakrisen.

* 19. marts: Michel Barnier meddeler, at han er testet positiv for Covid-19. Han isolerer sig i sit hjem.

* 16. april: Storbritanniens chefforhandler, David Frost, skriver på Twitter, at coronakrisen ikke får Storbritannien til at bede om en forlængelse af overgangsperioden. Landet vil heller ikke gå med til en forlængelse, hvis EU spørger, understreger Frost.

* 20. april: Anden forhandlingsrunde mellem parterne bliver genoptaget som videokonference. Barnier mener ikke, runden har bragt fremskridt.

* 11. maj - 5. juni: Tredje og fjerde forhandlingsrunde finder sted over videokonference. Parterne opnår ikke fremskridt i forhandlingerne.

* Før 30. juni: Den britiske premierminister, Boris Johnson, skal mødes med EU-chefer for at vurdere situationen i forhandlingerne.

* 30. juni: Deadline for at søge om forlængelse af overgangsperioden, der senest kan maksimalt forlænges til 31. december 2022.

* 31. oktober: EU-Kommissionen vurderer, at aftalen skal være klar, hvis den skal godkendes inden årsskiftet. Herefter følger oversættelse og ratifikation.

* 31. december: Overgangsperioden slutter.

* Fra 1. januar 2021 vil udestående problematikker blive diskuteret. Det er forhold, der eventuelt ikke nåede at komme med i den overordnede aftale på grund af tidspres.

Kilde: EU-Kommissionen.