OVERBLIK: Brevstemmer kan gøre valgdagen uforudsigelig

Det amerikanske præsidentvalg består teknisk set af 51 valg i de 50 delstater og District of Columbia. Fordi hver delstat har sine egne regler, kan resultaterne komme på meget forskellige tidspunkter fra delstat til delstat.

Samtidig er det forskelligt fra stat til stat, hvornår brevstemmer og stemmer afgivet før valgdagen tælles op.

Her er en kort gennemgang af nogle af de nøglestater, der kan forventes at komme først med sine resultater:

* De forskellige delstater har ikke de samme regler for, hvornår brevstemmer og stemmer afgivet før valgdagen må tælles.

* I Florida har de talt brevstemmer og tidligt afgivne stemmer siden 12. oktober. Derfor forventes det at være et af de steder, der kan præsentere de hurtigste resultater.

* Ud over Florida har North Carolina og Arizona talt brevstemmer og stemmer afgivet før valgdagen siden 20. oktober.

* North Carolina har dog en længere frist for, hvornår brevstemmer, der er dateret senest på valgdagen, må ankomme til valgstederne. Derfor har valgmyndigheder ikke nødvendigvis modtaget alle stemmerne på valgdagen.

* Da vælgere skal søge om at få tilsendt en blanket for at brevstemme, hvis de ønsker at benytte sig af en, ved valgmyndighederne dog, hvor mange stemmer der potentielt set udestår.

* Ifølge The New York Times forventer valgmyndighederne i North Carolina at kunne præsentere resultatet af op imod 98 procent af de afgivne stemmer på selve valgaftenen.

* Modsat regner valgmyndighederne i Georgia med, at der kan gå "et par dage", før de har talt alle brevstemmer, skriver The New York Times. Her har man kunnet gøre brevstemmerne klar til at blive optalt uden dog at tælle dem før selve valgdagen.

* I Pennsylvania og Wisconsin må personalet på valgstederne først kaste sig over brevstemmerne og de stemmer, der er afgivet før tid, tirsdag morgen. I Michigan har personalet startet optællingen dagen før.

* Det betyder ikke kun noget for, hvor lang tid det kan tage, før man nærmer sig et endeligt resultat. I USA offentliggør delstaterne foreløbige resultater, så snart valgstederne lukker.

* I de stater, hvor brevstemmer og stemmer afgivet før tid er talt op på forhånd, vil disse måske være overrepræsenteret i de første foreløbige resultater.

* Modsat vil de stater, der først er begyndt at tælle forhåndsafgivne stemmer på valgdagen, måske have en overrepræsentation af de "normale" stemmer - altså dem, der er afgivet på selve valgdagen - i de første foreløbige resultater.

* Der er i år afgivet en usædvanlig stor andel stemmer før selve valgdagen. Mandag havde staterne modtaget 98 millioner brevstemmer og stemmer afgivet på forhånd.

* Det svarer til 71 procent af det samlede antal stemmer ved præsidentvalget i 2016. Dengang blev 41 procent af stemmerne afgivet før valgdagen.

* Stigningen er dog ikke ligeligt fordelt. I Texas havde 4,5 millioner stemt før valgdagen i 2016. Det svarede til 46 procent af samtlige stemmer i Texas i 2016.

* Mandag havde 9,7 millioner texanere stemt før valgdagen. Det er højere end det samlede antal stemmer i Texas for fire år siden.

Kilder: The New York Times, Elections Project af professor Michael McDonald fra University of Florida, Repræsentanternes Hus' analyse af valgdeltagelse ved præsidentvalget i 2016.