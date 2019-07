OVERBLIK: Boris Johnson mødes af både støtte og skepsis

55-årige Johnson, der er en udtalt brexittilhænger, har nu godt tre måneder til at få brexit på plads. Den nuværende dato for brexit er senest 31. oktober.

Her kan du se, hvordan reaktionerne er på briternes nye premierminister:

* Theresa May, afgående britisk premierminister:

- Vi bliver nødt til at samarbejde for at sikre et brexit, der fungerer for hele Storbritannien, og som holder Jeremy Corbyn ude af regeringen.

Hun siger desuden, at Johnson har hendes "fulde støtte".

* Jeremy Corbyn, britisk oppositionsleder fra arbejderpartiet Labour:

- Johnsons brexit uden aftale vil betyde fyringer, højere priser i butikkerne og betyde en risiko for, at vores sundhedssystem bliver solgt til amerikanske selskaber i en kærlighedsaftale med Donald Trump. Vores befolkning bør ved et valg bestemme, hvem der skal være premierminister.

* Donald Trump, USA's præsident:

- Tillykke til Boris Johnson med at blive udnævnt som premierminister i Storbritannien. Han kommer til at gøre det godt.

* Javad Zarif, Irans udenrigsminister:

- Jeg lykønsker min tidligere kollega Boris Johnson med at blive britisk premierminister. Iran søger ingen konfrontation, men vi har 2400 kilometers kystlinje. Det er vores farvand, og det vil vi beskytte.

Der er i øjeblikket spændinger mellem Storbritannien og Iran, efter at iranerne har opbragt et britisk registreret skib i Hormuzstrædet.

* Michel Barnier, EU's brexitforhandler:

- Vi ser frem til at samarbejde konstruktivt med premierminister Johnson og muliggøre ratificeringen af udtrædelsesaftalen og opnå et velordnet brexit. Vi er klar til at ændre på den vedtagne erklæring om vores nye partnerskab.

Kilder: AP, Reuters og Twitter.